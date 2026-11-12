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[단독] '아들 성범죄' 피해자 살해…'보복 범죄' 수사

박세원 기자
작성 2026.11.12 06:23 조회수
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<앵커>

어제(11일) 새벽 서울 성북구에서는 10대 여성을 숨지게 한 혐의로 50대 남성이 경찰에 체포됐습니다. 숨진 여성은 과거 이 남성의 아들이 저지른 성범죄 사건의 피해자인 것으로 확인됐습니다.

박세원 기자입니다.

<기자>

주택가 골목 사이로 경찰차와 구급차가 지나가고, 곧이어 모여든 경찰관들이 주택 입구를 수색합니다.

어제 새벽 1시 25분쯤, 남편이 사람을 살해했다는 신고가 112에 접수됐습니다.

서울 성북구의 한 공유 숙박업소에서 59살 남성 A 씨가 15살 B 양을 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊겠다고 하자 아내가 직접 경찰에 이를 알린 것입니다.

[인근 주민 : 문 닫아 놓고 자는데도 방송하는 소리가 지나가면서 들리더라고.]

현장에 출동한 경찰은 신고 15분 만인 새벽 1시 40분쯤, 만취 상태의 A 씨를 살인 혐의로 긴급체포했습니다.

현장에서는 A 씨가 적은 유서로 추정되는 문건과 현장에서 버린 흉기도 발견됐습니다.

사건이 발생한 숙박업소 앞에는 이렇게 경찰 통제선이 둘러져 있습니다.

​숨진 B 양은 지난 1월 발생한 성범죄 사건의 피해자인 것으로 확인됐는데, 당시 가해자는 A 씨의 20대 아들이었습니다.

A 씨 아들은 현재 다른 절도 사건으로 구속돼 구치소에 수감 중인 것으로 파악됐습니다.

때문에 경찰은 A 씨가 아들 성범죄 사건에 대한 보복 목적으로 범행을 저질렀을 가능성을 배제하지 않고 있습니다.

만약 아들 성범죄 사건 때문에 범행했다면 보복살인 혐의가 적용돼 형이 더 무거워질 수도 있습니다.

경찰은 A 씨가 B 양을 만나게 된 경위와 범행 동기를 조사한 뒤 구속영장을 신청하고, B 양에 대한 부검도 진행할 계획입니다.

(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 현민희)
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