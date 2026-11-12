'방화 추정' 아파트 화재…1명 심정지·13명 부상

<앵커>



어제(11일) 저녁 전남 광주의 한 아파트에서 화재가 발생해 모두 14명이 다쳤습니다. 경찰은 아파트 주민인 40대 남성이 불을 지른 것으로 보고 있습니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



아파트 창문 밖으로 검은 연기가 뿜어져 나옵니다.



어제 저녁 6시 반쯤, 전남광주 북구 운암동의 21층 아파트 6층에서 불이 났습니다.



불은 30분 만에 꺼졌지만, 70대 경비원 1명이 심정지 상태로 이송되는 등 14명이 중경상을 입었습니다.



경찰은 아파트 주민인 40대 남성이 불을 지른 것으로 보고 방화 혐의로 입건할 계획입니다.



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어젯밤 11시 5분쯤, 경기 광명시 광명동의 4층 규모 다세대주택 2층에서도 불이 나 25분 만에 진화됐습니다.



[소방 관계자 : 최초에 매달려 있다는 신고가 좀 있었거든요. 그래서 그 창문을 통해서 대피하신 걸로….]



이 불로 50대 남녀와 20대 남성 등 3명이 전신에 2도 화상을 입는 등 크게 다쳤고, 주민 22명이 대피했습니다.



소방당국은 원인 미상의 폭발로 불이 난 것으로 보고 화재 경위를 조사 중입니다.



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어제 오후 5시 10분쯤, 대전 유성구 하기동 한 아파트 2층에서도 화재가 발생했습니다.



불은 35분 만에 꺼졌지만 주민 2명이 연기를 흡입하고 5명이 대피했습니다.



소방당국은 세대 내 베란다의 보조 주방에서 불이 시작된 것으로 추정하고 있습니다.



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어제 저녁 7시 반쯤, 서울 금천구 시흥동 주택가에서 승용차가 빌라 담벼락으로 돌진했습니다.



[목격자 : 바로 돌진하셔가지고 반대편 담벼락이랑 셔터가 있거든요. 그것도 다 부서지고, '음주하셨죠?' 그러니까 (술을) 먹었다고 실토하시더라고요.]



다친 사람은 없었지만, 경찰 조사 결과 운전자인 40대 남성은 면허취소 수준 만취 상태였습니다.



경찰은 남성을 음주운전 혐의로 입건할 방침입니다.



(영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 전남광주소방본부·대전유성소방서·경기도소방재난본부)