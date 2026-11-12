유럽 학교 7천여 곳 폭파 위협…긴급 대피 소동

<앵커>



이탈라이와 영국을 비롯한 유럽 학교 7천 곳에 폭발물이 설치됐다는 협박 메일이 현지 당국에 접수됐습니다. 폭발물은 발견되지 않았지만, 일부 학교에서는 학생들이 급하게 대피했습니다.



박재현 기자입니다.



<기자>



빈 교실 구석구석을 수색하는 이탈리아 경찰.



책상에는 직전까지 수업했던 흔적이 남아있습니다.



현지시간 11일, 유럽 소재 학교들에 폭탄을 설치했다는 협박 이메일이 발송되면서 학생들이 긴급 대피하고 수색이 이뤄졌습니다.



이탈리아 학교 6천300여 곳을 포함해 영국 스코틀랜드 470여 곳, 북아일랜드 300여 곳 등에서도 협박 메일이 이어졌습니다.



실제 폭탄은 확인되지 않았습니다.



하지만 이탈리아 최소 300곳 등 유럽 곳곳에서 학생들이 대피하고 학부모가 자녀를 데리러 학교에 가는 소동이 빚어졌습니다.



[마리아 스피노찌/이탈리아 고등학교 학생 : 휴식종과 함께 갑자기 대피 경보가 울렸습니다. 선생님들이 대피하라고 하셔서 지금 대피했고, 지금은 소규모로 나눠서 개인 물건을 가지러 가고 있습니다.]



협박 이메일은 타이완 다예대학교 도메인을 사용하는 계정에서 발송됐는데, 학교에 원격 기폭장치를 단 폭탄을 설치했다며 모두 몰살할 것이라는 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다.



발신자는 과거 소련 공산당 서기장을 연상케 하는 미하일 안드로포프라는 이름을 사용하면서 본인이 유럽 여객기를 폭파하겠다고 협박한 조직 지도자 중 하나라고 주장했습니다.



실제 지난 2일부터 6일까지 유럽을 오가는 여객기 50여 편과 이탈리아, 불가리아 공영 방송도 같은 협박 이메일을 받아 긴급 수색이 이뤄졌지만 폭발물은 발견되지 않았습니다.



[귀도 크로세토/이탈리아 국방장관 : 공포를 심거나 불안을 조성하는 전략입니다. 학교나 유치원, 항공사에 폭탄이 있다고 이메일을 보내는 것이 너무 쉽습니다.]



한국에서도 지난해 일본 법무법인 명의의 폭발물 설치 협박 이메일이 발송돼 서울과 광주광역시 일대 학교 학생들이 건물 밖으로 대피한 바 있습니다.



(영상편집 : 정성훈)