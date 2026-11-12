엔비디아 사흘 만에 반등…"젠슨 황 강제소환" 경고

<앵커>



밤사이 코어위브의 깜짝 실적 덕분에 미국 반도체주들이 일제히 급등했고, 오늘(12일)은 엔비디아도 반등했습니다. 미 의회에서는 젠슨 황 CEO가 의회에 나와서 기술이나 기밀 유출 여부를 소명하지 않으면 강제로 소환할 수 있다는 압박과 함께 자진사퇴하라는 목소리도 나왔습니다.



오늘 첫 소식, 워싱턴 전병남 특파원이 보도합니다.



<기자>



뉴욕증시 3대 주가지수는 장 초반 혼조세를 보였지만, 시간이 지나며 상승세로 전환했습니다.



지난달 AI 인프라 투자에 대한 우려를 촉발했던 네오클라우드 업체 코어위브가 장 마감 후 발표한 실적이 예상을 웃돌면서, 기술주 전반의 투자심리가 개선된 것으로 풀이됩니다.



앞서 코어위브는 3분기 실적 발표를 통해, 매출이 지난 해 같은 기간 대비 168% 급증한 36억 6천100만 달러를 기록했다고 밝혔습니다.



젠슨 황 CEO 파문으로 주가가 하락했던 엔비디아도 반등에 성공했습니다.



[크리스 브리가티/SWBC 최고투자책임자 : 지금은 저가 매수 국면입니다. 꽤 매력적인 수준에 아주 가까워지고 있다고 봅니다. 전반적으로 많은 AI 종목들이 불과 두세 달 전과 비교하면 상당히 매력적인 가격대에 있습니다.]



다만 엔비디아 파문은 확산하고 있습니다.



미국 공화당 상·하원 핵심 의원들은 젠슨 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 앨리스 황과의 불륜 사건과 관련해, 의회 브리핑에 자진 출석하지 않을 경우 강제로 소환할 수 있다고 경고했습니다.



존 물레나르 하원 미중전략경쟁특위 위원장은 "젠슨 황이 특위의 비공개 브리핑에 출석하지 않거나 다른 일정을 제시하지 않을 경우, 강제 소환장 발부 가능성이 크다"며 "현지시간 11일 자정까지 의회 출석 요구에 대한 입장을 밝혀야 한다"고 압박했습니다.



앞서 미 하원은 지난 5일 젠슨 황 CEO에게 서한을 보내 비공개 브리핑에 참석하라고 요구했습니다.



여기에 더해 미국의 수출 통제 프로그램을 감독하는 상원 은행위원회 소속 케빈 크레이머 의원은 젠슨 황의 CEO직 자진사퇴를 촉구했습니다.



워싱턴포스트는 "젠슨 황 불륜 스캔들로 도널드 트럼프 미국 대통령의 대중 정책 모순점이 부각되고 있다"고 비판했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 안여진, 디자인 : 윤영제)