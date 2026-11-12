1. 엔비디아 사흘 만에 반등…"젠슨 황 강제소환 가능성"



밤사이에 AI 클라우드 기업 코어위브가 깜짝 실적을 발표하면서 미국 반도체 주들이 급등했고 엔비디아도 반등했습니다. 미 의회에서는 젠슨 황 CEO가 의회에 출석하지 않으면 강제로 소환장을 발부할 수 있다는 압박과 함께 사퇴해야 한다는 목소리도 나왔습니다.



2. 유럽 이번엔 학교 7천 곳 폭파 협박…긴급 대피



유럽 학교 7천여 곳에 폭발물을 설치했다는 협박 메일이 발송돼 학생과 교사들이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌습니다. 폭발물은 발견되지 않았고 유럽 국가들은 발신자 추적에 나섰습니다.



3. '방화 추정' 아파트 화재…1명 심정지·13명 부상



어제(11일) 저녁 전남광주 북구의 한 아파트에서 방화로 추정되는 화재가 발생했습니다. 70대 경비원이 심정지 상태로 이송됐고, 모두 14명이 다쳤습니다.



4. 위고비·마운자로 들고 입국 가능…원정 구매 늘어나나



오늘부터 해외에서 정식 처방받은 위고비와 마운자로 등 비만치료제의 국내 휴대 반입이 허용됩니다. 상대적으로 저렴한 일본에서 비만치료제를 사오는 원정 구매가 더욱 늘어날지 주목됩니다.