'빛' 잃은 석유 대국 베네수엘라…전력난에 민심 폭발

▲ 베네수엘라 카비마스에 위치한 석유 펌프잭

베네수엘라 타치라주(州) 산크리스토발 외곽 지역에 사는 상인 마누엘 가르시아(68) 씨는 지난달 72시간 동안 정전을 경험했습니다.사흘간 이어진 정전으로 가게의 유제품과 육류가 썩는 것을 막기 위해 그는 긴급히 얼음통에 물건들을 옮겨 담아야 했습니다.사흘 만에 전기가 다시 들어왔지만, 그마저도 불안정해 하루에 무려 7차례나 끊기기 일쑤였습니다.신용카드와 모바일 결제 중단은 이제 일상이 되었다고 그는 토로했습니다.장사도 쉽지 않은 상황에서 불편하다고 고가의 발전기를 구입할 수도 없는 형편이다 보니, 충전식 램프에 의존해 집안을 밝히고 있다고 가르시아 씨는 설명했습니다.세계 석유 매장량 1위인 베네수엘라가 전력난에 시달리고 있다고 블룸버그 통신이 11일(현지시간) 보도했습니다.정전 사태가 전국 곳곳에서 속출하면서 주민들의 불편이 커지고, 이는 대규모 반정부 시위로 이어지고 있습니다.블룸버그의 위성사진 분석에 따르면 메리다, 타치라, 트루히요주(州) 등 안데스산맥 지역과 지방 도시들이 정전의 직격탄을 맞았습니다.올해 야간 불빛이 가장 많이 감소한 베네수엘라 20개 도시 중 15곳이 이들 3개 주에 집중됐습니다.전력난으로 인한 타격은 일상 전반으로 번지고 있습니다.냉장고 속 음식물의 부패, 카드 결제 마비, 수업 중단뿐만 아니라 심각한 단수까지 빚어지고 있습니다.상당수의 상수도 시스템이 전력망에 연동돼 가동되기 때문입니다.게다가 핵심 수출품인 원유 생산 과정에서도 전력이 필수적인 만큼, 국가 경제의 젖줄인 석유 생산 역시 큰 차질을 빚고 있습니다.일상의 불편·불만은 거리 시위로 이어졌습니다.사회적갈등관측소에 따르면 지난 9월 한 달간 베네수엘라 전역에서 1천 건 이상의 시위가 발생해 작년 동기 대비 6배 증가했습니다.이 가운데 절반가량이 단전으로 인한 분노에서 비롯했습니다.코헤데스와 구아리코, 카라보보 등의 주에서도 정전이 잇따르자 분노한 주민들이 도로를 봉쇄하고 타이어를 태우는 등 과격한 시위를 벌였습니다.정치 분석가 오스발도 라미레스는 "전력난으로 고통받는 인근 지역사회들이 연대해 조직적인 가두시위에 나설 경우, 이는 전국적인 파급 효과를 낳을 수 있다"고 경고했습니다.실제로 정전은 특정 지역만의 문제가 아닙니다.한 여론조사에 따르면 베네수엘라 국민의 87%가 '일주일에 적어도 나흘 이상 정전을 겪고 있다'고 답했으며, 응답자의 5분의 4는 한 번 정전이 발생하면 3시간 이상 지속된다고 호소했습니다.이 같은 전력 대란의 주원인은 시설 노후화입니다.수년간 시설 현대화는커녕 기본적인 유지보수조차 방치한 상태에서, 지난 6월 발생한 대지진으로 800메가와트(MW) 규모의 발전 용량이 손실됐습니다.여기에 엘니뇨 현상으로 인한 전력 수요 급증까지 겹쳤습니다.에너지 전문가 미겔 라라는 전력망을 완전히 현대화하는 데 향후 6년간 500억 달러(약 67조 원) 규모의 투자가 필요할 것으로 내다봤습니다.전력난으로 민심이 이반하면서 델시 로드리게스 임시대통령의 대선 가도에도 빨간불이 켜졌습니다.특히 야권 지도자 마리아 코리나 마차도의 귀환과 맞물려, 무능한 정부에 대한 분노가 대선을 앞두고 정치적 변화를 요구하는 목소리로 확산할 조짐까지 보이고 있습니다.테네오 자문 회사의 분석가 니콜라스 왓슨은 기능이 마비된 국가에 대한 누적된 불만이 마차도가 주장하는 정치적·제도적 변화 메시지에 비옥한 토양을 제공하고 있다고 분석했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)