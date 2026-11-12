유럽 학교 7천곳 폭파 위협…이탈리아 등 대피 소동

▲ 이탈리아 학교 앞 경찰차

여객기와 언론사에 이어 11일(현지시간) 유럽 각지 학교에 폭탄을 설치했다는 협박 이메일이 발송됐습니다.로이터통신과 유로뉴스 등에 따르면 이탈리아 교육부는 이날 전국 학교 약 6,300곳이 폭발물 위협 이메일을 받았다고 밝혔습니다.영국 스코틀랜드 470여 곳, 북아일랜드 300여 곳과 아일랜드 일부 학교에도 비슷한 협박 사건이 발생했습니다.각국 당국은 폭발물 협박에 신빙성이 없다고 판단했습니다.그러나 이탈리아 학교 최소 300곳, 스코틀랜드 일부 학교에서 학생과 교사들이 대피하고 부모가 자녀를 데리러 학교에 가는 소동이 벌어졌습니다.실제로 폭탄은 확인되지 않았습니다.조르자 멜로니 이탈리아 총리는 "현재까지 조사 결과 구체적인 위험이 있다고 볼 정황은 발견되지 않았다"며 "공포와 걱정을 일으키려는 전략과 관련된 것으로 보인다"고 말했습니다.이탈리아 학교에 수신된 이메일에는 '미소기니스탄 빌라야트'(Vilayat of Misoginistan) 지도자, 미하일 안드로포프'라는 발신자 이름이 적혀 있었습니다.이메일 발신자는 학교에 원격 기폭장치를 단 폭탄을 설치했다고 주장하며 "너희를 전멸시키려고 왔다. 이탈리아인을 몰살할 것"이라고 적었다.멜로니 총리의 차량 엔진에도 폭발물을 설치했다고도 했습니다.협박 메일은 타이완 다예대 도메인을 사용하는 계정에서 발송됐다고 현지 일간 라레푸블리카가 전했습니다.미하일 안드로포프라는 발신자는 지난 6일 아일랜드 공영방송 RTE와 불가리아 방송사 노바 등 여러 언론사가 받은 폭파 협박 이메일에도 등장한 바 있습니다.당시 이메일 발신자는 자신이 유럽 여객기를 폭파하겠다고 협박한 조직 지도자 중 하나라고 주장했습니다.앞서 지난 2일부터 6일까지 유럽을 오가는 여객기 50여 편이 폭발물을 장착했다는 협박을 받았습니다.여객기와 언론사, 이날 학교를 통틀어 실제로 폭발물이 발견된 사례는 하나도 없습니다.최근 유럽에서 계속되는 각종 폭파 위협과 해킹 사건의 배후는 뚜렷하지 않습니다.서방 언론은 미하일 안드로포프라는 이메일 발신자 이름이 옛 소련 공산당 서기장 유리 안드로포프를 연상시킨다고 지적했습니다.앞서 이탈리아 항공당국에는 러시아 극단주의 단체로 알려진 '남성 국가'(Male State) 명의의 협박 메시지가 접수됐습니다.그러나 이 단체를 설립한 블라디슬라프 포즈드냐코프는 단체가 더 이상 존재하지 않고 이메일은 허위라고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)