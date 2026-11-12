선생님이 남긴 손글씨…어린시절 일기장 보고 '울컥'

20여 년 전 초등학교 시절 일기장을 펼쳐보고 울컥했다는 사연이 올라왔는데, 어떤 내용이었길래요?



네, 성인이 된 한 제자가 오랜만에 꺼내 본 어린 시절 일기장에서 선생님의 손글씨를 다시 마주했습니다.



일기장에는 선생님이 빨간 펜으로 "난 어디를 가서도 너를 생각한다", "너를 정말 좋아한다"는 글을 남겼는데요.



또 "너의 총명함이 부모와 선생님께 자랑스러움을 안겨줄 수 있는 날까지 최선을 다하자"며 어린 제자의 미래를 응원했습니다.



일기장의 주인공은 "아직 선생님께 자랑스러운 어른은 못 됐다"며 선생님을 다시 만나고 싶다는 마음을 전했는데요.



누리꾼들은 "한 편의 시를 읽은 것 같다", "아이를 얼마나 아끼셨는지 느껴진다", "꼭 다시 만나셨으면 좋겠다"는 반응을 보였습니다.



또 한 누리꾼은 어린 시절 선생님의 칭찬 한마디 덕분에 자신의 꿈을 찾았다는 경험을 공유하기도 했습니다.



(화면출처 : 스레드 @nakee.rpg)