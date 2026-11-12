'불륜 커플' 잡은 전광판에…젠슨 황 풍자 영상 쏟아져

엔비디아 CEO 젠슨황 스캔들로 파장이 커지고 있죠. 온라인에선 각종 패러디 영상이 쏟아지고 있다고요?



네, 봇물을 이루고 있습니다.



그중 하나가 젠슨황과 엘리스 황이 서로 껴안고 있는 모습이 담긴 AI 합성 영상입니다.



작년 미국 콜드플레이 콘서트의 이른바 '키스캠' 사건을 패러디한 건데요.



당시 한 IT 기업 CEO가 여성 임원과 껴안은 채 공연을 관람하던 중 대형 전광판에 이 모습이 잡히면서, 논란에 휘말렸었죠.



이뿐 만이 아닙니다.



젠슨황과 아내 로리 황이 얼굴을 맞대고 있는 사진이 담긴 폴더블폰을 펼치자 앨리스 황이 나타나는 영상도 등장했습니다.



또, 가수 현아와 장현승이 과거 '트러블메이커' 무대에서 파격적인 춤을 추는 장면에 두 사람의 얼굴을 합성한 영상도 온라인에서 공유되고 있습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)