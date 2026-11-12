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순금 명함 올리고 55만 원…호텔 케이크 가격 경쟁

조제행 기자
작성 2026.11.12 07:33 조회수
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크리스마스를 앞두고 특급호텔들이 케이크를 내놓고 있는데요.

가격이 매년 오르는 모양새, 55만 원짜리 케이크 관련 소식 함께 보시죠.

0.5g 순금 명함 장식을 올린 케이크, 55만 원입니다.

곰 인형과 크리스마스 트리 모양의 귀여운 케이크, 40만 원이 훌쩍 넘습니다.

고급 식재료와 차별화된 디자인은 물론 순금 장식까지 더해진 초고가 상품이 등장하면서 호텔업계의 크리스마스 케이크 가격 경쟁이 뜨거운 모습인데요.

호텔업계 관계자는 '크리스마스 케이크는 단순히 디저트를 넘어 연말 파티와 기념일을 위한 선물, 특별한 경험을 상징하는 상품으로 자리 잡고 있다'며 '그래서 가격보다 희소성과 상징성을 중시하는 소비 수요를 겨냥하는 것'이라고 설명했습니다.

(기사출처 : 매일경제, 화면출처 : JW메리어트 호텔 홈페이지, 워커힐 호텔 홈페이지)
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