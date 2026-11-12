두꺼운 패딩 입고 안전벨트?…"하지 말라" 전문가 경고

이제 겨울이 다가온 것 같죠? 저는 오늘 출근길, 패딩도 꺼내 입었는데요.



다만 두꺼운 패딩을 입은 채 안전벨트를 맸다가 사고가 나면 부상 위험이 더 커질 수 있다는 경고가 나왔습니다.



한 한의사가 패딩을 입고 안전벨트를 하지 말라며 두꺼운 외투 착용으로 더 심한 부상을 당한 환자의 사례를 SNS에 소개했습니다.



두꺼운 패딩을 입으면 안전벨트가 몸에 제대로 밀착되지 않아 신체 보호 기능이 떨어지고 복강 내 장기가 위험에 노출될 수 있다는 겁니다.



지난 2023년 실제로 독일 자동차 연맹이 두꺼운 겨울 외투를 입은 성인과 어린이 마네킹을 이용한 충돌 실험을 진행했는데요.



두꺼운 옷으로 인해 안전벨트가 복부 위쪽으로 밀려 올라가 내부 장기를 강하게 압박하는 현상이 관찰됐습니다.



안전벨트의 보호 기능을 제대로 유지하려면 두꺼운 외투는 벗고 벨트가 몸에 밀착되도록 조정해야 한다는 게 전문가들의 조언인데요.



안전벨트를 착용한 다음 그 위에 담요를 덮거나 외투를 걸치는 방식도 권장됩니다.



(화면출처 : ADAC Press 홈페이지)