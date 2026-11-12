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차도 달리던 남성에 '빵'…"피해 가면 되잖아" 되레 욕설

조제행 기자
작성 2026.11.12 07:16 조회수
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차가 다니는 도로 위를 뛰는 러너들이 종종 있죠.

제주도에서 한 운전자가 도로를 달리던 남성에게 경적을 울려 신호를 주었는데, 러너가 되레 욕설을 했단 사연이 전해져 공분을 사고 있습니다.

지난 10일 '제주도 러닝 민폐입니다'라는 글과 영상이 올라왔습니다.

글쓴이는 지난 9월 말 가족과 제주를 여행하다 차도를 달리는 남성을 발견했다는데요.

해당 지점은 도로가 휘는 구간이라 맞은편 차량을 확인하기 어려웠고, 남성을 피해 운전하기도 어려운 상황이었다고 하는데요.

달리는 남성이 차도 안쪽으로 들어오자 운전자는 주행 소리가 작은 전기차라 모르나 싶어 경적을 작게 울렸는데요.

달리던 남성이 '피해 가면 되잖아'라며 되레 욕설을 했다고 당시 상황을 전했습니다.

누리꾼들은 '대체 왜 차도에서 뛰는 거냐', '자신이 뭘 잘못했는지 모르는 것 같다' 등의 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 온라인커뮤니티 보배드림)
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