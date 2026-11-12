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허우적대자 "같이 살자, 다 왔어"…비번 소방관의 외침

조제행 기자
작성 2026.11.12 07:03 조회수
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한 소방관이 쉬는 날 아내와 산책을 하다 저수지에 빠진 사람을 발견했습니다.

그리고 망설임 없이 뛰어들어 한 생명을 무사히 구했단 소식입니다.

지난 10일 경기 양주에 있는 저수지에서 한 남성이 물에 빠지는 사고가 발생했습니다.

그리고 당시 현장에 있던 서울중랑소방서 소속 윤태정 소방관이 망설임 없이 저수지로 뛰어든 건데요.

윤 소방관은 쉬는 날 아내와 함께 나들이를 나왔다가 사고를 목격한 것으로 전해졌습니다.

구조 당시 촬영된 영상에서 윤 소방관은 남성에게 다가가 '같이 살자', '다 왔어'라고 외치며 안심시켰고요.

이후 현장에 도착한 다른 구조 인력이 구명 장비를 이용해 남성에게 구명조끼를 입힌 뒤 윤 소방관과 함께 물 밖으로 구조했습니다.

구조된 남성은 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있는 것으로 알려졌습니다.

누리꾼들은 '날도 추웠을 텐데 용기가 대단하다', '같이 살자는 말에 마음이 먹먹하다' 등 윤 소방관의 용기에 감사의 마음을 전했습니다.

(화면출처 : 스레드 horse_2_daddy)
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