[글로벌 마켓시황] 3대지수 반등…코어위브 호실적에 반도체주 '쑥'

글로벌 시황입니다.



먼저 뉴욕증시부터 살펴보겠습니다.



뉴욕증시 3대 지수가 하루 만에 일제히 반등했습니다.



특히 나스닥과 S&P500이 1% 넘게 동반 상승했는데요.



부동산과 경기소비재를 제외한 전 업종이 오른 가운데, 기술주가 3% 이상 오르며 지수 상승을 주도했습니다.



오늘(12일) 뉴욕증시는 AI 클라우드 기업 코어위브의 깜짝 실적에 힘입어 기술주를 중심으로 반등했습니다.



전날 예상보다 높은 소비자물가에 연준의 추가 금리 인상 우려가 커졌지만, AI 인프라 수요가 확인되면서 투자심리가 회복됐습니다.



코어위브는 3분기 매출이 전년 대비 약 168% 증가한 36억 6천만 달러를 기록했고, 올해 매출 전망치도 상향 조정했습니다.



특히 향후 3개월간 약 90억 달러의 고객 선급금과 예치금 유입을 예상하면서 AI 데이터센터 투자에 필요한 자금조달 우려를 일부 덜어냈습니다.



이에 코어위브가 24% 급등했고, 주요 반도체주도 동반 강세를 보였습니다.



다음은, 조금 전 마감한 미 선물 시장을 살펴보겠습니다.



코어위브의 호실적을 계기로 AI 산업의 성장 기대감이 되살아난 가운데, 연준의 추가 금리 인상 가능성에 대한 경계감도 이어지고 있습니다.



이 가운데 미 주가 지수 선물은 상승세로 마감했습니다.



다우 선물이 300포인트 넘게 오르며 5만 2천 600선을 기록했고, 나스닥 100 선물 600포인트 넘게 상승했습니다.



2만 8천 400선을 기록했고요.



S&P 500 선물도 100포인트 가까이 오르면서 7천 600선에서 움직였습니다.



러셀 2000 선물도 소폭 상승하며 2,800선에서 움직였습니다.



한편 미국 금리 10년 선물은 4.994%를 기록했습니다.



현지 시간 11일 재향 군인의 날을 맞아 미국 현물 채권 시장이 휴장한 가운데 시장은 앞서 발표된 소비자물가지수와 연준의 추가 금리 인상 가능성을 주시하고 있습니다.



원자재 선물 시장도 살펴보겠습니다.



미국과 이란의 긴장에 따른 공급 차질 우려가 국제 유가에 영향을 미친 가운데 원유 선물은 배럴당 86달러 선에서 거래됐습니다.



옥수수 선물은 부쉘당 448센트를 기록했는데요.



미국 농무부의 생산량 전망 하향에 전날 급등한 뒤, 오늘은 숨고르기에 들어갔습니다.



마지막으로 미 주식 선물 주요 종목별 흐름입니다.



정규장에선 엔비디아가 코어위브의 호실적을 계기로 AI 반도체 수요에 대한 기대감이 되살아나면서 반등했는데요.



엔비디아 선물은 반면 약보합 마감했습니다.



지금까지 CME 선물 시장 살펴봤습니다.