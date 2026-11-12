[날씨] 오늘도 큰 일교차…수도권·충남 탁한 공기질

오늘(12일)도 큰 일교차 유의하셔야겠습니다.



서울의 아침 기온이 5도, 낮 기온은 15도까지 오르면서 일교차가 10도가량 차이 나겠고요.



많게는 15도 안팎까지 벌어지는 곳도 있어서 옷차림 잘해주셔야겠습니다.



한편 서풍을 타고 국외 먼지가 유입되면서 오늘 수도권과 충남을 중심으로는 공기질이 다소 탁하겠습니다.



게다가 오늘 오전까지 중부와 전북, 경북 지역을 중심으로는 안개도 짙게 껴서 교통안전에 주의하셔야겠습니다.



오늘 하늘에 구름이 많다가 오후에 서쪽 지역부터 점차 흐려지겠습니다.



중부와 전북 서해안 지역은 늦은 오후부터 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울과 광주가 5도로 어제와 비슷하게 출발하겠고, 낮 기온 서울이 15도, 울산은 20도까지 오르겠습니다.



금요일에는 서울의 낮 기온도 18도까지 오르겠고요.



다가오는 토요일과 다음 주 화요일과 수요일 사이에도 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)