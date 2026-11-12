100m 내달리며 32대 '쾅쾅쾅'…70명 부상

<앵커>



어제(11일) 아침 경기 분당에서 출근길 버스가 갑자기 돌진해 차량 32대가 연달아 부딪혔습니다. 이 사고로 모두 70명이 다쳤는데, 운전기사는 "브레이크가 작동하지 않았다"고 주장하고 있습니다.



임지현 기자가 보도합니다.



<기자>



경기 성남시 분당구, 버스 1대가 빠른 속도로 달려오더니 신호등을 들이받습니다.



사고를 내고도 속도는 줄어들지 않고, 그 충격에 전봇대가 뽑혀 날아가 인도 한가운데에 떨어집니다.



버스는 차량 2대를 밀면서 100여m를 나아가다가, 도로 중앙분리대를 들이받고 나서야 겨우 멈춰 섰습니다.



어제 아침 7시 반쯤 경기 성남의 한 도로에서 시내버스가 신호 대기 중이던 차량 30여 대를 들이받았습니다.



사고 당시 충격으로 이곳에 있던 신호등도 무너졌고, 도로에는 유리 파편들이 흩뿌려져 있습니다.



이 사고로 승객 등 70명이 다쳤고 이 가운데 10명은 중상을 입고 병원에 이송됐습니다.



갑작스런 출근길 교통사고에 시민들은 충격에 빠졌습니다.



[사고 목격자 : 승용차가 저 사거리부터 이 위에 사거리까지 중간중간 막 박히고, 끼고 그래서 널브러져 있었어요. 지나가다 보고 쓰러져서 막 우는 분들 계시고….]



현장에 출동한 경찰과 소방은 사고 수습을 위해 양방향 교통 통제에 나섰고 인근 도로는 3시간가량 정체를 빚었습니다.



사고를 낸 60대 버스 운전기사 A 씨는 경찰 조사에서 "브레이크가 고장났다"는 취지로 진술했습니다.



하지만 버스 운행사 측은 "일주일 전 있었던 안전 점검, 출발 전 상시 점검에서는 브레이크 등의 장비에 이상이 없었다"며 "문제가 있었다면 정비를 받았을 것"이라고 밝혔습니다.



경찰은 A 씨가 술을 마시지는 않은 것으로 파악했습니다.



또, 약물 복용이나 졸음운전 여부 등을 추가로 조사하는 한편, 버스를 국과수에 맡겨 브레이크 고장 여부도 점검할 계획입니다.



(영상취재 : 인필성, 영상편집 : 이상민, 디자인 : 장성범)