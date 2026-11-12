기자단에 '하이에나 떼'…"부적절 표현 사과"

<앵커>



민주당 최민희 의원이 SNS 대화방에 올린 국회 기자들 사진이 논란을 빚고 있습니다. 사진을 올리면서 '하이에나 떼'라는 표현을 쓴 게 문제가 된 것인데, 최 의원은 부적절한 표현이었다고 사과했습니다.



김지욱 기자입니다.



<기자>



지난 5일, 400여 명이 참여하고 있는 한 카카오톡 대화방에 민주당 최민희 의원이 사진을 올렸습니다.



민주당 의원총회를 취재 중인 기자들의 사진 밑에 최 의원은 '하이에나 떼들'이라는 글을 덧붙였습니다.



"어떻게든 이간 영상을 찍으려 저러고 있다"고도 적었습니다.



당시 민주당은 신천지 의혹 제기 등을 놓고 이견이 있던 상황이었습니다.



엿새가 지나 이 대화방 캡처 사진이 SNS를 통해 빠르게 퍼지며 논란이 확산하자 최 의원은 어제(11일) SNS에 해명글을 올린 데 이어 기자회견을 열었습니다.



[최민희/민주당 의원 : 저의 부적절한 표현으로 상처를 입으신 기자님들에게 사과드립니다.]



글을 올린 배경은 이렇게 설명했습니다.



[최민희/민주당 의원 : (일부 언론에서) 정당한 문제 제기조차 갈등과 분열로 치부하는 것에 대한 답답함이 있던 차에 비공개 폐쇄방이라….]



하지만 최 의원이 사과의 뜻을 담은 SNS를 올리기 전후 해당 단체 대화방에 대화 내용 유출을 자제해달라고 당부한 정황이 드러나면서 진정성 논란이 이어졌습니다.



[최민희/민주당 의원 : (유출되지 않았다면 사과할 의향 있으셨나요?) 저 질문에 대해서 뭐라고 답을 해야 할까요?]



사진기자와 영상기자협회는 법적 대응을 검토하겠다고 밝혔습니다.



야권은 물론 여권 안에서도 "어처구니없는 막말"이라는 비판이 나왔고, 최 의원은 해당 대화방을 폐쇄했습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이승희)