값싼 '스시자로' 반입 허용…국내 비만약 가격은

<앵커>



정부가 오늘(12일)부터 외국에서 정상적으로 구매한 비만치료제 등 자가 치료용 의약품의 국내 휴대 반입을 제한적으로 허용하기로 했습니다.



비교적 저렴한 일본 비만치료제의 반입도 가능해지는 것인데, 어떤 영향이 있을지, 정경윤 기자가 보도합니다.



<기자>



국내에서 판매하는 비만치료제 마운자로 2.5mg 4주분 가격은 28만~35만 원 정도.



일본에서는 10만 원 안팎으로, 우리가 3배 가까이 비쌉니다.



가격 차이가 이렇게 벌어지자 일본에서 직접 처방받아 오는 원정 구매가 늘었고, 초밥인 스시와 치료제 중 하나인 마운자로를 합친 신조어까지 등장했습니다.



하지만 식약처가 2년 전 위고비와 마운자로, 삭센다 같은 비만치료제를 유해 의약품으로 지정한 이후 국내 반입은 원칙적으로 금지됐습니다.



과잉규제라는 반발이 잇따르자, 결국 식약처가 오늘부터 1인당 6병씩, 6병을 초과하는 경우 3개월 복용량까지 휴대 반입을 허용하기로 했습니다.



주 1회, 1개를 자가 주사하는 GLP-1 계열 비만치료제는 12개까지 반입할 수 있습니다.



국내 환자가 복용 중인 의약품을 갖고 나갔다가 다시 들여오는 경우, 외국인·유학생이 해외에서 복용하던 의약품을 반입하는 경우, 해외여행 중 처방받아 산 의약품 모두 허용됩니다.



국제 우편을 통한 반입은 계속 금지됩니다.



저가의 일본 의약품 반입이 국내 시장에서 가격 압박 요인으로 작용할 가능성도 있지만, 정부가 건강보험 관리 대상에 넣어 가격을 통제하는 일본과 달리 우리는 제약사가 자유롭게 약가를 책정하는 만큼 당장의 변화는 쉽지 않을 수도 있습니다.



문제는 오남용 우려입니다.



[이주열/남서울대 보건행정학과 교수 : 일본 원정을 통해서 이런 부분을 쉽게 구입하고 치료제로 활용할 가능성이 있고, 이런 것들은 약물 오남용으로 확대될 여지가 있습니다.]



비만치료제의 오남용 우려 의약품 지정 절차가 지연되는 가운데, 사실상 관문이 열리는 것이어서 보건당국의 세심한 관찰이 필요합니다.



(영상편집 : 김준희, 디자인 : 이준호)