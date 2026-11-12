"수차례 보고받았다"…정경유착에 구멍 난 미국 안보

<앵커>



트럼프 미 대통령이 젠슨 황의 스파이 연루 의혹을 여러 차례 보고 받고도 묵살했다는 의혹은 더욱 짙어지고 있습니다. 미국 내에서는 트럼프 정부와 빅테크 기업들 간의 정경유착이 국가 안보에 위협이 되고 있다고 비판도 커지고 있습니다.



홍영재 기자의 보도입니다.



<기자>



지난 5월, 미중 정상회담을 위해 중국으로 향하던 에어포스 원 기내에서 트럼프 대통령이 젠슨 황의 중국 스파이 연루 의혹을 루비오 국무장관으로부터 직접 보고받았다고 뉴욕타임스가 보도했습니다.



그런데도 트럼프 대통령은 당초 방중 명단에 없던 젠슨 황을 알래스카에서 급히 태워 함께 베이징으로 향했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : (올해 5월 중국을 방문하셨을 당시 젠슨 황과 중국 스파이 사이에 연루 의혹이 있다는 사실을 알고 계셨습니까?) 아니요. 당시에는 그런 이야기를 듣지 못했습니다.]



트럼프 대통령은 7개월 사이 최소 2차례 관련 의혹을 보고 받고도 별다른 조치를 취하지 않은 것으로 알려졌습니다.



러트닉 상무장관 역시 루비오 장관이 작성한 젠슨 황 관련 메모를 회람한 것으로 전해졌지만, 지난 5월 미 상무부는 중국 기업 10곳이 엔비디아 H200 칩 구매를 하도록 승인했습니다.



미국 내에서는 젠슨 황과 트럼프 행정부의 유착, 나아가 이를 이용하려는 중국의 스파이 공작이 작용한 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있습니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO (지난해 10월) : 트럼프 대통령이 협상을 통해서든, 중국이 미국 기업들의 중국 복귀를 원해서든, 우리가 중국 시장에 다시 진출할 수 있다면 우리에게는 엄청난 호재가 될 겁니다.]



논란은 다른 빅테크 기업들로도 번지고 있습니다.



지난해 1월 트럼프 대통령 취임식에 떼 지어 참석한 빅테크 수장들은 이날 후원금으로만 4천460만 달러, 우리 돈 595억 원을 냈고, 트럼프 행정부는 엔비디아를 포함한 빅테크들에 수출 규제 완화, 인허가 간소화 등 각종 혜택을 제공했는데, 이런 정경유착이 국가안보까지 위협한다는 비판이 나오는 이유입니다.



[크리스 쿤스/미 상원 의원 : 트럼프 대통령 취임식을 지켜본 평범한 미국인들은 이렇게 생각했을 겁니다. '도대체 여기서 어떤 부패가 벌어지고 있는 거지?'.]



미 민주당이 트럼프 행정부와 빅테크 기업 간 유착 의혹에 대해 대대적인 조사를 예고하고 있어 파장은 계속 커질 전망입니다.



(영상편집 : 박선수)