이틀새 570조 증발…"출근했지만 분위기 침울"

<앵커>



불륜을 인정한 엔비디아 CEO 젠슨 황을 둘러싼 논란이 걷잡을 수 없이 확산하고 있습니다. 먼저, 이틀 사이 시가총액이 570조 원 넘게 증발한 엔비디아의 위기부터 살펴보겠습니다.



뉴욕에서 김현우 특파원입니다.



<기자>



엔비디아 주가가 또다시 힘없이 주저앉았습니다.



장중 한때 6% 넘게 떨어지며 마이크로소프트에 시가총액 2위 자리를 내주기도 했습니다.



이틀 동안 증발한 시가총액만 570조 원이 넘습니다.



지난해 마지막 거래일 종가보다도 10% 가까이 하락해 올해 상승분을 모두 반납했습니다.



엔비디아의 주가가 이틀 연속 급락하면서, 젠슨 황 CEO의 재산도 크게 줄어들었습니다.



순자산이 이틀 동안 160억 달러, 우리 돈 21조 원가량 줄었고, 세계 부호 순위도 12위로 4계단 밀려났습니다.



[애나 라스번/투자자문사 대표 : 젠슨 황은 엔비디아의 얼굴이고, 수십 년 동안 유일한 CEO였습니다. 엄청난 충격입니다. 앞으로 더 많은 일이 있을 것이고, 지켜봐야 하는 상황입니다.]



젠슨 황은 외도 사실을 시인한 뒤 외부 일정을 줄줄이 취소했지만, 회사에는 정상 출근 중인 것으로 알려졌습니다.



엔비디아의 분기 실적 발표를 일주일 앞둔 현지시간 10일에도 본사로 출근해 회의를 직접 주재했습니다.



이 자리에서 젠슨 황은 사생활 문제와 관련해 임직원들에게 거듭 사과한 것으로 전해졌습니다.



하지만 이런 노력에도 사내 분위기는 침울하게 가라앉았다고 CNBC는 전했습니다.



젠슨 황이 직원들에게도 그동안 단순 경영인을 넘어 흠결 없는 우상이자 길잡이로 여겨졌기 때문입니다.



엔비디아는 예고한 대로 젠슨 황이 중국 스파이의 표적이 됐다는 의혹과 관련해서 외부 변호사를 선임해 독립 조사에 착수했지만, 그 실효성을 둘러싼 의문은 여전합니다.



여기에 FBI와 상무부 조사, 또 주주 집단소송까지 겹치면서 젠슨 황을 향한 압박은 한층 거세지는 모양새입니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 박춘배)