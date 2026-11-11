인천아트쇼 오는 19일부터 나흘간 송도컨벤시아서 개막

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▲ 인천아트쇼 2026

인천아트쇼가 오는 19일부터 22일까지 나흘간 송도컨벤시아에서 열립니다.인천아트쇼 조직위원회는 '우리도 그림 하나 걸어요!'라는 주제로 제6회 인천아트쇼를 개최한다고 오늘(11일) 밝혔습니다.이번 아트쇼에는 갤러리 136곳이 참가하며, 작가 1,000여 명의 작품 5,000여 점이 전시됩니다.올해 행사의 양대 축은 국내 특별전인 '유산이 연결하는 예술의 현재(Contact Heritage)'와 '기업·작가 매칭 프로그램(Company with Artist)'입니다.'Contact Heritage'는 전통을 과거의 유물로만 바라보는 데서 벗어나, 작가의 손을 거쳐 변화하고 이어지는 현재의 예술로 소개하는 특별전입니다.손대현·허명욱·최영욱·김상곤·이은범·최주석·박지은·김효지 등 작가 8인이 나전, 옻칠, 도자, 청자, 자개, 금속, 회화 등 다채로운 작품을 선보입니다.'Company with Artist'는 기업이 작가의 부스 비용을 후원하고 작가는 해당 부스에서 개인전을 여는 매칭 프로그램입니다.기업과 작가의 만남이 지속적인 교류와 협력으로 이어지도록 하는 데 목적을 두고 있습니다.이번 프로그램에서는 현대제철과 박종갑, 하나은행과 임인구, S-OIL과 구태희, 애니원과 서승연, 인천국제공항공사와 이원철 등이 협업합니다.국내외 갤러리 부스에서는 쿠사마 야요이, 장미셸 오토니엘, 무라카미 다카시의 작품을 비롯해 팝아트 작가 필립 콜버트의 출품작도 함께 만나볼 수 있습니다.지난해 인천아트쇼에는 170개 갤러리에서 5,000여 점의 작품이 소개됐습니다. 관람객은 6만여 명, 판매액 80억 원을 기록했습니다.올해 인천아트쇼 1일 관람권은 2만 원, 전일 관람권은 5만 원입니다.정광훈 조직위 이사장은 "인천아트쇼는 시민들이 예술을 가까이서 만나는 대표적인 시각예술축제"라며 "앞으로도 작가와 기업, 대학과 시민이 함께 성장하는 예술 생태계를 조성하고, 인천을 예술과 문화가 공존하는 도시로 발전시키는 데 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=인천아트쇼 조직위원회)