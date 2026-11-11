외면받는 UN 기후회의…G7 정상 중 영국만 참석

▲ UN, 유엔 (자료화면)

글로벌 기후 위기 대응을 논의하는 유엔(UN) 기후변화협약 당사국총회(COP31)가 막을 올렸지만 주요 탄소 배출국인 선진국들의 관심이 부족하다는 비판이 쏟아지고 있습니다.현지시간 11일부터 이틀간 튀르키예 안탈리아에서 주요국 정상들이 참여하는 COP31 고위급 회의가 열립니다.이번 회의에서는 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령, 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 등 정상들이 연설할 예정입니다.마수드 페제시키안 이란 대통령은 연설에서 미국과 이스라엘의 전쟁 과정에서 벌어진 환경 파괴 행위를 비판하겠다고 예고했습니다.하지만 주요 선진국 정상들은 줄줄이 불참합니다.이 때문에 기후 위기 대응에 큰 책임이 있는 주요국들이 정작 현실을 외면하고 있다는 비판이 나옵니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 총회에 참석하지 않습니다.트럼프 대통령은 지난해 1월 지구 온도 상승 폭을 산업화 이전 대비 1.5도 이내로 억제한다는 목표를 담은 파리협정 탈퇴를 선언했습니다.중국은 시진핑 국가주석 대신 한정 국가부주석이 참석합니다.주요 7개국(G7) 정상 중 총회에서 연설이 예정된 건 앤디 버넘 영국 총리가 유일합니다.우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 회의에 참석할 예정입니다.이번 회의에서 실질적이고 구체적인 성과를 기대하기 어렵다는 비관론이 지배적인 이유입니다.선진국들은 온실가스 배출에 책임이 큰 만큼 기후 위기 대응에 있어 이들 국가의 행동과 약속은 필수적입니다.이번 총회 과정에서 발표된 기후변화대응지수(CCPI)에 따르면 전 세계 이산화탄소 배출량의 80% 이상을 차지하는 주요 20개국(G20) 대부분이 지구 온난화 대응에서 미진하다는 평가를 받았습니다.특히 대부분 국가가 파리협정 목표 달성을 위해 충분한 노력을 기울이지 않는 것으로 평가돼 CCPI 1∼3위는 빈칸으로 남겨졌습니다.키아라 마르티넬리 유럽기후행동네트워크(CAN Europe) 사무국장은 "주요국 정상들이 세계적인 에너지 전환의 방향에 영향력을 행사하고 싶다면 회의에 참석하는 것이 상당히 좋은 출발점"이라고 말했습니다.올해로 31회를 맞는 유엔 기후변화협약 총회는 튀르키예 남부 연안 안탈리아에서 오는 20일까지 열립니다.