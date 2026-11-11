이란 "농축 핵물질 단 한 입자도 못 내줘"

▲ 모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의 사무총장

미국과 이란 간 평화 협상 재개 및 호르무즈 해협 재개방을 둘러싼 신경전 속에 이란 안보 수장이 농축 우라늄 등 핵물질을 절대 반출할 수 없다는 입장을 재확인했습니다.모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 현지시간 11일 레바논의 친이란 매체 알마야딘과 인터뷰에서 "핵 농축 물질은 이란에 남을 것이며 우리가 자체적으로 사용할 것이라고 러시아 측에 통보했다"고 말했습니다.그는 단 한 입자의 농축 핵물질도 이란 영토 밖으로 반출되는 일이 없을 것이라면서 "핵 추진 선박과 잠수함을 설계하는 데 농축 물질이 필요하다"고 강조했습니다.레자이 사무총장은 이어 "미국 무인기를 통제해 지상에 강제 착륙시킬 수 있는 고도화된 사이버전 능력을 갖췄다"면서 "미국의 어떤 공격도 미군의 원거리 군사 기지들에 대한 표적 타격을 동반하게 될 것"이라고 경고했습니다.특히 그는 "서아시아 전선, 특히 레바논에서의 전쟁 종식이 우리의 핵심 조건 중 하나"라고 덧붙였습니다.호르무즈 해협 재개방과 평화 논의 재개를 위한 미국과의 협상 상황에 대해서는 "미국 측에 7개 항의 조건을 제시하고 명확한 답변을 기다리고 있다"며 "미국의 초기 답변은 기만적이었으며 우리 입장에서는 불충분했다"고 지적했습니다.그러면서 이란이 제시한 7개 조건이 이행될 때까지 호르무즈 해협은 개방되지 않을 것이라고 압박했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)