젠슨 황 불륜 파문에 "미중관계 험난" 평가

▲ 데이비드 퍼듀 중국 주재 미국 대사(왼쪽)와 그의 부인

데이비드 퍼듀 주중 미국대사가 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 스파이 의혹을 받는 여성의 불륜 파문과 관련해 미중 관계가 험난한 상황이라고 진단했습니다.퍼듀 대사는 11일 중국 상하이에서 열린 씨티 중국 콘퍼런스에서 블룸버그TV와 인터뷰하며 "엔비디아 관련 상황은 우리가 계속 경계를 늦추지 않아야 한다는 점을 다시 한번 일깨워 준다"고 말했습니다.그는 "경제안보가 곧 국가안보이기 때문에 국가안보는 경제적 논의의 일부"라며 "현재 우리가 하는 것(중국과의 관계)은 험난한 상황"이라고 밝혔습니다.미국은 인공지능(AI) 기술 발전이 국가안보에 영향을 미칠 수 있다는 우려 등을 이유로 중국이 엔비디아의 최첨단 반도체에 접근하지 못하도록 차단해 왔습니다.이 와중에 황 CEO가 중국 정보기관에 포섭된 스파이로 의심되는 중국 국적의 앨리스 황(중국명 황러)과 불륜 관계였다고 알려지면서 논란이 일고 있습니다.미국 수사당국과 의회는 앨리스 황이 젠슨 황과 친분을 앞세워 엔비디아의 고성능 반도체를 대량으로 제3국을 통해 우회 공급한 정황을 잡고 사실관계를 확인하고 있습니다.중국 정부는 현재로서는 앨리스 황이 자국 간첩이라는 의혹을 강하게 부인하고 있습니다.미국과 중국은 오는 18∼19일 중국 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의를 계기로 정상회담을 갖기로 예정돼 있습니다.블룸버그는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 회담이 산업 스파이가 엮인 젠슨 황 파문 때문에 복잡해질 수 있다고 짚었습니다.두 정상의 올해 세 번째 만남인 이번 회담에서 내년 1월 만료되는 양국의 무역휴전이 연장을 통해 유지될지 관심이 쏠리고 있습니다.미국과 중국은 전방위로 통상갈등을 겪는 와중에 나온 고율관세, 수입통제, 중국의 희토류 수출규제, 중국 선박에 대한 미국의 항만 입항 수수료 등을 한시적으로 유예하고 있습니다.퍼듀 대사는 양국의 통상갈등 중에 특히 중국의 희토류 수출 지연에 불만을 드러냈습니다.그는 "데이터센터와 항공기 엔진 제조 등에 필요한 매우 중요한 원소들을 수개월째 기다리고 있다"며 많은 기업이 희토류를 공급받지 못하고 있다고 전했습니다.그러면서 중국이 전략산업에서의 지배력을 무기화하고 있다며 희토류 자석에 대한 수출 허가 제도를 비판했습니다.미국은 이란과의 전쟁을 두고도 중국과 갈등을 빚고 있습니다.트럼프 행정부는 이란을 경제적 봉쇄로 굴복시키려고 하지만 중국의 이란산 원유 수입이 걸림돌이 되고 있습니다.퍼듀 대사는 트럼프 대통령이 중국에 이란산 원유 수입분의 일부를 미국산으로 대체할 것을 제안했다고 밝혔습니다.다만 중국 측의 반응은 공개하지 않았습니다.대만에 대한 미국의 안보 지원도 이번 정상회담의 난제로 거론됩니다.중국은 대만을 자국 영토의 일부로 보고 대만에 대한 미국의 군사지원 중단을 촉구하고 있습니다.퍼듀 대사는 미국이 정상회담을 의식해 대만에 140억 달러 규모 무기를 판매하는 계획을 연기했다는 주장을 부인했습니다.그는 "트럼프 대통령은 원하면 누구에게나 무기를 팔겠다고 시진핑 주석에게 얘기를 했다"며 "지금 보류된 것은 하나도 없고 언제 뭘 보내는지는 트럼프 대통령이 통제한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)