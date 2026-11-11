정동영 "북 무력시위도 시그널…적대성 완화가 평화정책 핵심"

▲ 정동영 통일부 장관이 5일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 열린 내년도 예산안 심사를 위한 종합정책질의에서 의원 질의에 답하고 있다.

정동영 통일부 장관은 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 '북 측으로부터 대화에 응하겠다는 신호를 받은 게 있냐'는 질문에 "무력시위 역시 일종의 시그널"이라고 답변했습니다.정 장관은 국민의힘 강대식 의원의 질의에 이같이 말하면서 "남북 관계는 구조와 연동돼있다. 남북 단절뿐 아니라 북미 관계 단절도 7년이다. 북한은 적대적 두 국가를 표방하고 있다"고 언급했습니다.그러면서 "(북한은) '제1' 적대국으로 한국을 규정하고 있고, 두 번째가 미국이라는 식의 반응"이라며 "이 적대성을 어떻게 완화할 것인가가 평화 공존 정책을 밀고 가는 데 있어 핵심적 요소"라고 덧붙였습니다.또 강 의원이 내년도 남북 경제협력 예산에 3천872억 원이 편성된 것과 관련, '짝사랑하듯이 예산을 편성한 것 아니냐'고 묻자 "역대 9명의 대통령이 모두 남북 협력기금을 편성했다"며 "일반 예산과는 성격이 달라 공적 자금 예수금에서 빌려오는 것이기 때문에 안 쓰면 안 가져오게 되는 것"이라고 설명했습니다.그러면서 "편성만 해 놓는 것이지, 남북 간 관계가 변하고 협의가 진행돼 쓸 필요가 생기면 공적 자금에서 빌려오는 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)