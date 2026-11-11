강신철 "다음 달 한미 국방장관 회담 날짜 조율 중…군 간 문제없다"

▲ 강신철 국방부 장관이 11일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 있다.

강신철 국방부 장관은 내년 초로 연기된 한미안보협의회(SCM)에 앞서 다음 달 개최 예정인 한미 국방부 장관 회담과 관련, "만나는 날짜를 서로 조율하고 있다"고 밝혔습니다.강 장관은 오늘(11일) 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 국민의힘 강대식 의원의 관련 질의에 "회담 자체는 확정"이라며 이같이 답했습니다.그는 '올해 개최 예정이던 SCM이 누구의 요청에 따라 내년으로 연기됐냐'는 물음에 "양국 장관의 일정 때문에 조정된 것"이라며 "만약 어떤 문제가 있었다면 12월 한미 장관 회의가 성사되지 않았을 것"이라고 말했습니다.또 미국 중간선거에서 민주당이 압승하면서 전시작전통제권 전환과 핵추진잠수함 등 한미 안보 현안에 변화가 있지 않겠냐는 지적에는 "트럼프 대통령은 기존에 했던 것을 강하게 계속 추진해 나가자는 입장이고, 전통적으로 민주당은 한미동맹을 존중하는 경향을 보였기 때문에 문제 없다"고 선을 그었습니다.이어 "한미동맹은 혈맹을 기본으로 한 군사동맹으로부터 시작된 것"이라면서 "군사 당국끼리는 전혀 문제 없다"고 강조했습니다.그는 한미 간 대북 정보 공유 제한과 관련해선 "군사 부분은 아주 극히 작은 영향이 있다. 군사 부문의 정보 공유는 거의 이상이 없다"고 강조했습니다.남북 군사력 격차에 대해서는 "여전히 재래식은 우리가 압도하고 있다고 보는데, 과학 기술적 면에서는 북한도 많이 쫓아오고 있다"고 설명했습니다.그러면서 "러시아-우크라이나 전쟁 이후 드론이라든지 고급 기술들이 들어왔기 때문에 앞으로 위협이 될 수 있다고 판단하고 대드론 통합체계에 800억 원 정도 예산을 반영해가고 있다"고 했습니다.지난달 육군 특수전사령부 예하 부대에서 장병들에게 패션모델의 걸음걸이를 교육하고, 올해 4월 공군 일선 부대에서는 군악대를 동원한 음주 회식을 했다는 논란에 대해서는 "엄중하게 바라보고 조치해나가고 있다"면서 "어떤 한 부대의 모습이 군 전체의 모습은 분명히 아니다. 대비 태세에 이상이 없도록 해나가겠다"고 말했습니다.강 장관은 육·해·공 사관학교 통합 추진 계획을 일부 수정키로 한 것에 대한 국민의힘 이종욱 의원의 질의에는 "저희가 기본계획을 수정하겠다는 것은 반대 여론 때문도 아니고 후퇴한 것도 아니고 절충안도 아니다"라고 밝혔습니다.그는 "분명한 것은 미래전을 이끌 우수 인재를 양성하는 것, 저희는 그것 하나만 보고 간다"면서 "이것을 반대를 위한 반대, 찬성을 위한 찬성, 정쟁으로 이끌어주지 않기를 정말 간곡히 부탁드린다"고 언급했습니다.수정안 세부 계획을 이달 말 발표하는 것이냐는 이 의원의 질의에는 "딱 맞춰놓고 하는 것은 아니다. 의견을 듣고 있다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)