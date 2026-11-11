[현장출동] 서울 유일 '공급' 부지…염창공원 1천 가구 '삐걱'?

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 신소희 (염창주거환경 비상대책위원회 대변인), 송승현 ('도시와경제' 대표), 정준호 (SBS 뉴스헌터스팀 기자)

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정부의 '8.13 주택 공급 대책'에는 강서구 염창공원 부지에 택지를 조성해 1천 가구를 짓겠다는 계획도 포함돼 있습니다. 발표된 공급 후보지 중 서울시내 지역으로는 염창공원 부지가 유일합니다.

그런데 염창공원 부지의 신규 주택 공급이 시작부터 삐걱대고 있습니다. 주민들은 '주택 대신 공원으로 복원하라'며 반발하고 있습니다. 강서구도 정부에 공급계획 개선을 건의했습니다.

'닥치고 공급'이라는 정부의 계획, 과연 게획대로 가능한 것일까요? 다른 후보지는 차질 없이 진행되고 있는 걸까요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.