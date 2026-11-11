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[이슈빡] 젠슨 황 스캔들, '정부 책임론' '안보 논란'으로 확산

조지현 기자
작성 2026.11.11 19:33 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 이현식 (SBS 뉴스헌터스팀 기자)
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젠슨 황을 둘러싼 '세기의 스캔들'이 안보 논란으로 확산되고 있습니다. 젠슨 황의 내연녀이자 스파이로 의심받고 있는 앨리스 황이 중국으로 넘긴 AI칩의 규모와 그간의 행적도 잇따라 드러나고 있습니다.
특히 트럼프 미국 대통령이 지난 5월 관련 상황을 보고받고도 알래스카에 들러 중국행 비행기에 젠슨 황을 태운 것으로 알려지면서 '대통령이 구멍'이라는 지적까지 나오고 있는데요, 트럼프가 이런 결정을 한 배경은 무엇이었을까요?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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