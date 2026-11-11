[날씨/XR] 수도권·충남 미세먼지…큰 일교차 유의

공기가 한결 부드러워졌습니다.



다만 그 틈을 타 불청객 미세먼지가 날아들겠습니다.



오늘(11일) 밤사이 서풍을 타고 먼지가 유입되면서 수도권부터 점차 공기 질이 탁해지겠는데요.



내일도 우리나라는 고기압의 영향권에 들면서 대기의 흐름이 정체돼 수도권과 충남을 중심으로 오전에 공기 질이 탁하겠습니다.



오후에는 청정한 남풍이 유입되면서 먼지 농도가 일시 옅어지기는 하겠지만 밤에는 다시 대기가 정체돼 농도가 오를 걸로 보이는 만큼 호흡기 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



게다가 오늘 늦은 밤부터 내일 오전 사이 중부와 전북, 경북 지역을 중심으로 안개도 짙게 끼겠습니다.



내일 하늘 표정도 오후에 서쪽 지역부터 점차 흐려지겠습니다.



늦은 오후부터 중부와 전북 서해안 지역에는 빗방울 떨어지는 곳이 있겠습니다.



일교차도 유의하셔야겠는데요.



내일 서울의 아침 기온이 5도 등으로 오늘과 비슷하게 출발하겠고 낮 기온도 서울이 15도, 울산은 20도까지 오르겠습니다.



당분간 평년 기온을 웃돌면서 큰 추위 걱정은 없겠는데요.



대신 비 소식이 자주 있습니다.



금요일 밤 제주 산지와 전남 해안을 시작으로 토요일에는 전국에 비가 오겠고 강원 영동 지역은 일요일과 월요일에도 비 소식이 있습니다.



또 다음 주 화요일과 수요일에도 전국에 비가 예상됩니다.



(남유진 기상예보사)