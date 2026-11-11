세계신기록 명중…양지인, 대역전극 세계선수권 2연패

<앵커>



파리 올림픽 사격 금메달리스트인 양지인 선수가 짜릿한 역전승으로 세계선수권 2연패를 달성했습니다. 경이로운 집중력으로 세계신기록까지 세웠습니다.



김진우 기자입니다.



<기자>



10.2점 이상을 맞히면 1점을 얻는 방식으로, 한 시리즈에 5발씩 쏘며 총 10번의 시리즈를 치르는 여자 25미터 권총 결선에서 양지인은 7번째 시리즈까지 선두 베트남의 찐 투 빈에 2점 차로 뒤져 패색이 짙었습니다.



위기의 순간, 양지인의 경이로운 집중력이 빛났습니다.



8번째 시리즈에서 5발을 모두 명중시킨 데 이어, 9번째 시리즈에서 또 5점을 따내 찐 투 빈을 1점 차로 추격했습니다.



그리고 마지막 시리즈.



찐 투 빈이 첫 2발을 놓치는 사이 양지인은 침착하게 모두 명중했고, 마지막 3발마저 과녁 중앙에 꽂아 넣으며 1점 차 짜릿한 역전극을 완성했습니다.



[해설자 : 양지인이 해냈습니다! 세계신기록입니다!]



44점으로 개인 통산 2번째 세계신기록을 세운 양지인은 세계선수권 2연패를 달성했습니다.



[양지인/사격 국가대표 : 마지막에 5개를 쏘면 (세계)신기록이더라고요. '잘 잡고 나오자, 마무리 끝까지 잘하고 나오자'라는 생각으로 쐈습니다.]



나고야 아시안게임에서 제한 시간을 어기는 실수로 결선 진출에 실패했던 아쉬움을 달랜 양지인은, LA 올림픽 출전권을 확보하면서 올림픽 2연패에 도전할 기회도 얻었습니다.



[양지인/사격 국가대표 : 제가 그(LA 올림픽 출전) 자격을 딴 것에 대해 너무 영광스럽게 생각하고 있고 이왕 제가 땄으니까 제가 (LA 올림픽에) 나갈 수 있도록 노력하도록 하겠습니다.]



(영상편집 : 박정삼, 디자인 : 현민희, 화면제공 : 유튜브 'ISSF - International Shooting Sport Federation')