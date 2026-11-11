뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

세계신기록 명중…양지인, 대역전극 세계선수권 2연패

김진우 기자
작성 2026.11.11 21:10 조회수
PIP 닫기
<앵커>

파리 올림픽 사격 금메달리스트인 양지인 선수가 짜릿한 역전승으로 세계선수권 2연패를 달성했습니다. 경이로운 집중력으로 세계신기록까지 세웠습니다.

김진우 기자입니다.

<기자>

10.2점 이상을 맞히면 1점을 얻는 방식으로, 한 시리즈에 5발씩 쏘며 총 10번의 시리즈를 치르는 여자 25미터 권총 결선에서 양지인은 7번째 시리즈까지 선두 베트남의 찐 투 빈에 2점 차로 뒤져 패색이 짙었습니다.

위기의 순간, 양지인의 경이로운 집중력이 빛났습니다.

8번째 시리즈에서 5발을 모두 명중시킨 데 이어, 9번째 시리즈에서 또 5점을 따내 찐 투 빈을 1점 차로 추격했습니다.

그리고 마지막 시리즈.

찐 투 빈이 첫 2발을 놓치는 사이 양지인은 침착하게 모두 명중했고, 마지막 3발마저 과녁 중앙에 꽂아 넣으며 1점 차 짜릿한 역전극을 완성했습니다.

[해설자 : 양지인이 해냈습니다! 세계신기록입니다!]

44점으로 개인 통산 2번째 세계신기록을 세운 양지인은 세계선수권 2연패를 달성했습니다.

[양지인/사격 국가대표 : 마지막에 5개를 쏘면 (세계)신기록이더라고요. '잘 잡고 나오자, 마무리 끝까지 잘하고 나오자'라는 생각으로 쐈습니다.]

나고야 아시안게임에서 제한 시간을 어기는 실수로 결선 진출에 실패했던 아쉬움을 달랜 양지인은, LA 올림픽 출전권을 확보하면서 올림픽 2연패에 도전할 기회도 얻었습니다.

[양지인/사격 국가대표 : 제가 그(LA 올림픽 출전) 자격을 딴 것에 대해 너무 영광스럽게 생각하고 있고 이왕 제가 땄으니까 제가 (LA 올림픽에) 나갈 수 있도록 노력하도록 하겠습니다.]

(영상편집 : 박정삼, 디자인 : 현민희, 화면제공 : 유튜브 'ISSF - International Shooting Sport Federation')
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김진우 기자 사진
김진우 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지