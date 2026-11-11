내일 APBC 개막…'고졸 신인' 김민준 1차전 선발 등판

<앵커>



아시아 프로야구 챔피언십이 내일(12일) 도쿄에서 막을 올립니다. 첫 우승에 도전하고 있는 우리 대표팀은 내일 호주와 1차전을 치르는데, SSG의 고졸 신인 김민준을 선발로 내세웁니다.



도쿄에서 배정훈 기자입니다.



<기자>



도쿄돔 경험이 없는 젊은 선수들이 주축인 대표팀은, 이틀 동안 국내 구장들에 비해 비교적 푹신한 인조 잔디와 흰색 천장 등 낯선 환경에 적응하는 데 구슬땀을 흘렸습니다.



[김지찬/야구대표팀 외야수 : 천장의 어느 부분이 조금 흰색 부분이 처음엔 잘 안 보이는 부분이 있더라고요. (그라운드는) 바운드가 조금 잘 안 구르는 느낌도 있는 것 같고 좀 크게 튀는 것, 그런 걸 좀 잘 체크해야 될 것 같습니다.]



도쿄돔 적응 훈련을 마친 우리 대표팀은 내일 호주를 상대로 대회 첫 승에 도전합니다.



호주 전 선발투수는 SSG의 고졸 신인 김민준입니다.



묵직한 직구와 안정된 제구로 SSG 선발진에서 가장 많은 9승에 평균자책점 3.56을 기록한 안정된 실력을 바탕으로 1차전 선발 중책을 맡았습니다.



실질적 에이스인 롯데의 좌완 김진욱은 모레 한일전 혹은 결승전 등판이 유력합니다.



[김진욱/야구대표팀 투수 : 감독님께서 합류할 때부터 (역할을) 말씀을 해 주셨고. 그래서 저도 최대한 한 경기에 모든 걸 쏟아부을 생각이고요.]



지난 WBC에도 출전했던 주니치의 에이스 다카하시, 지바 롯데의 '38홈런 거포' 야마구치를 앞세운 디펜딩 챔피언 일본 대표팀도 조금 전 마지막 훈련으로 결전 준비를 마쳤습니다.



(영상취재 : 양두원·이찬수, 영상편집 : 박기덕)