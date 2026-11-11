손 내민 캡틴 'SON'…"하나가 되자"

<앵커>



중동 원정 평가전을 앞둔 축구 대표팀이 처음으로 '완전체 훈련'을 가졌습니다. 선수단 내 갈등 수습 여부가 초미의 관심사로 떠오른 가운데, 주장 손흥민 선수는 하나가 되자는 메시지를 선수단에 던졌습니다.



카타르 도하에서 이정찬 기자입니다.



<기자>



미국 LA에서 카타르 도하까지 16시간 동안 비행기를 타고 날아온 손흥민은, 첫 훈련에 앞서 선수단에 '화합'을 강조했습니다.



[엄지성/축구대표팀 미드필더 : (흥민이 형이) 재밌게 즐겼으면 좋겠다고. '하나가 돼서 남은 두 경기 잘 치르고 가자' 이런 덕담을 해주셔가지고.]



이에 호응하듯, 손흥민의 리더십에 불만을 드러내며 동반 은퇴 소동을 벌였던 '96년생 동갑내기' 김민재와 황인범도 밝은 표정으로 굵은 땀을 쏟았고, 황희찬은 손흥민과 함께 걸으며 진지한 이야기를 나누는 모습이 포착됐습니다.



손흥민은 지금도 숙소에서 동갑내기 이재성과 함께 96년생 선수들과 대화를 나누고 있는 것으로 알려졌습니다.



카타르는 대표팀 최장수 주장, 손흥민에게 '희노애락'이 깃든 특별한 장소입니다.



2022년 황희찬의 짜릿한 역전 골을 도와 12년 만의 월드컵 16강 진출을 이룬 영광과, 2024년 졸전과 '팀 내 갈등'의 상처만 남기고 떠나야 했던 아시안컵 참패의 아픔을 맛본 현장입니다.



이번에는 승리만큼 중요한 '팀워크 재건'의 임무까지 떠맡았습니다.



8년 전, 96년생 선수들이 주축인 자카르타 아시안게임 대표팀에 와일드카드로 합류한 첫날, 후배들의 목소리에 귀를 여는 일부터 시작했던 손흥민은,



[손흥민 : 할 이야기 있는 사람?]



이번에도 후배들과 마음을 합쳐 대표팀을 정상궤도에 올려놓아야 합니다.



[모레노/감독 : 국가대표 유니폼 입고 있으니 자긍심을 느꼈으면 좋겠습니다. 감사합니다.]



[손흥민 : 고생하셨습니다. 빨리 들어가자~ 춥다.]



환호와 탄식이 교차한 이곳 카타르에서 한국 축구가 다시 중요한 시험대에 오릅니다.



(영상편집 : 최혜영, 디자인 : 한송연)