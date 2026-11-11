'버려진 내장' 품고…"죽을 수 없어 싸웠습니다"

<앵커>



일본 우익에 맞선 토론 동영상으로 화제의 인물이 된, 재일 한국인 3세 신숙옥 씨의 이야기가 영화로 찾아왔습니다. 그의 삶과 일본의 현실을 다룬 다큐멘터리 영화가 국내 극장에 걸렸습니다.



이주형 기자가 전합니다.



<기자>



[나쁘다고 생각하지 않는다면 사과를 하지 않으면 됩니다. (바로 그게 문제인데... 잘못이 아니라면 사과하지 않으면 되는 거예요.) 잠시만요. 제 이야기도 좀 들어주시겠어요? 간단하게 말해 "사과하기 싫은데 사과하는 태도"가 눈에 뻔히 보인다는 거예요.]



오래전부터 인터넷을 달궜던 일본 TV 토론의 한 장면.



이 영상의 주인공인 재일 한국인 3세 신숙옥 씨를 다룬 한국의 다큐 영화가 개봉했습니다.



영화 제목은 '호루몽'.



[신숙옥/인권운동가 (전 기업인) : 우리는 일본인들이 먹지 않는 것, 버리는 것을 먹으며 살아왔고, 일본인이 아니라는 이유로 2등 시민 취급을 받아왔습니다. 재일 동포의 역사를 이 제목 한마디로 표현할 수 있습니다.]



영화는 차별과 배제로 얼룩진 신숙옥 씨 일가 3대의 이야기를 다룹니다.



하이라이트는 신 씨가 화장품 회사로 잘 알려진 DHC 계열 방송사와 벌인 6년에 걸친 명예훼손 소송전입니다.



DHC TV는 아무런 근거 없이 신 씨를 오키나와 미군 기지 철수 운동의 배후이자 친북 인사로 몰았습니다.



신 씨는 물론 가족들까지 신변의 위협을 겪었습니다.



[신숙옥/인권운동가 (전 기업인) : 죽고 싶다고 생각했을 때, 만약 내가 죽으면 일본인들과, '넷 우익'들은 어떻게 생각할까 떠올렸습니다. 모두 기뻐하며 축배를 들겠지요. 그러니 죽을 수 없었습니다.]



3년 전, 신 씨는 최종심인 일본 최고재판소에서 끝내 승소해 배상과 사과문 게재 판결을 받아냈습니다.



한국 국적에, 한국 이름을 쓰는 신 씨가 싸워온 이유는 민족의식이나 애국심 때문만은 아닙니다.



[신순옥/인권운동가 (전 기업인) : 저는 신숙옥이라는 이름도 참 좋아하고 부모님이 지어주신 니이야마 세츠코라는 일본 이름도 아주 좋아합니다. 하지만 그중 하나가 혹독한 대우를 받는다면 어떤 일이 있어도 싸워야만 한다고 생각합니다.]



(영상취재 : 최호준, 디자인 : 황세연, 영상편집 : 김경연, 영상제공 : 엣나인필름)