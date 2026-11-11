"비대위 필요" 발언에 "시장할테니 대표하시라"

<앵커>



보수대연합 행보를 보였던 오세훈 서울시장과 장동혁 국민의힘 대표 사이에 균열이 생겼습니다. 오 시장이 장 대표 체제로는 내후년 총선을 치르기 어렵다며, 당을 비상대책위원회 체제로 바꿀 필요가 있다는 뜻을 내비친건데 장 대표 측은 불쾌감을 감추지 않았습니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



오세훈 시장의 항소심 무죄 판결 이후 '오장 연대'라 불릴 정도로 가까워지는 듯했던 오 시장과 장동혁 국민의힘 대표.



오늘(11일) 한 언론과 한 인터뷰가 공개되면서 분위기가 한순간에 얼어붙었습니다.



'장동혁 체제로 총선 치르면 수도권 선거는 어려울 거다', '비상대책위원회 체제가 융통성 있어 보인다'는 게 오 시장의 발언이었습니다.



[오세훈/서울시장 : (현 체제로는 총선 승리가 어렵다고 하셨는데.) …….]



장 대표는 불편한 기색을 감추지 않았습니다.



비대위 거론은 당권을 장악하기 위한 정치적 의도가 숨어있는 거라며 자신과 자리를 맞바꾸자고 비꼬았습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 그런 (서울시) 문제를 제쳐두고 당내 문제에 대한 언급을 많이 하시고, 계속 어떤 말씀을 하실 거면 제가 서울시장을 할 테니 서울시장께서 당 대표를 하시라는….]



오 시장은 이후 SNS에 비대위 체제 전환은 '전당대회 전'이라고 밝혀 즉각적인 지도부 교체 요구는 아님을 내비쳤습니다.



하지만 총선 승리를 위해 필요하다며 장 대표가 금기시 해온 무소속 한동훈 의원의 복당을 촉구했습니다.



오 시장이 한 의원의 복당 필요성을 공개 언급한 건 이번이 처음입니다.



당내에선 한동훈 의원 제명 처분 등이 조작됐단 주장이 제기됐습니다.



[한동훈/무소속 의원 : 한동훈의 제명이 특정인의 정치적 이익을 위한 정치적인 숙청이었다는 실체가 분명히 드러난 것이라고 저는 생각합니다.]



당 지도부는 사실무근이라며 진화에 나섰지만, 오 시장이 한 의원 복당론에 힘을 실으면서 차기 당권을 둘러싼 힘겨루기는 한층 치열해질 전망입니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 강윤정)