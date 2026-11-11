이용철, '공소 취소' 질문에 또 "진상 규명 집중"

<앵커>



이용철 법무부 장관 후보자가 조작 기소 의혹 특검 이후 공소 취소 여부와 관련해, 다시 한번 입장을 밝혔습니다. 이 후보자는 진상 규명 집중을 강조하며, 특검 활동을 지켜보겠다고 말해 공소취소 추진 가능성을 여전히 남겨뒀습니다.



배성재 기자입니다.



<기자>



인사청문회 준비단 사무실로 처음 출근하는 이용철 법무부 장관 후보자.



기자들을 만나 공소권의 공정한 행사를 강조했습니다.



[이용철/법무부 장관 후보자 : 공소청은 무엇보다 공정한 기소권 행사를 통해 사법 정의를 실현하고….]



하지만 조작 기소 의혹 특검의 진상 규명 결과가 나오면 이재명 대통령에 대해 공소취소 하도록 수사지휘권을 행사할 것이냐는 취지의 질문에는 명확한 답변을 피했습니다.



[이용철/법무부 장관 후보자 : 지금은 진상 규명에 집중할 때고 나머지는 법과 원칙에 따라야 한다는 기존 입장에 변화는 없습니다.]



정성호 전 법무부 장관이나 정 전 장관 후임으로 지명됐다 사퇴한 김승원 민주당 의원이 공소취소 가능성을 일축했던 것과 대비되는 모습입니다.



다만, 이 후보자는 자신이 공소취소 모임 구성원이 아니라고 덧붙이며 특검 활동을 예단과 선입견 없이 지켜보겠다고 말했습니다.



특검법 정당성 논란에 대해서도 말을 아꼈습니다.



[이용철/법무부 장관 후보자 : 입법자의 결정인 특검법에 대해서 평가를 하는 것은 적절하지 않다고 생각합니다.]



이 후보자는 청와대 법무비서관으로 재직하던 지난 2004년 '5.18 광주 민주화운동 관련자'로 인정해 보상금을 달라고 신청했다가 기각되자 국가 상대로 소송을 냈지만 패소한 것으로 확인됐습니다.



이 후보자 측은 관련 소송은 변호사를 통해 공직자로서 업무 수행에 지장이 되지 않은 범위에서 진행했던 것으로 기억한다며, 5.18 보상법 개정 관련 업무도 법무비서관으로서 통상적 업무 차원에서 담당했던 것으로 생각된다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 최진화)