몸값 800조 '뚝'…상장 앞둔 앤트로픽 '흔들'

<앵커>



사상 최대 규모의 상장을 추진할 것으로 기대를 모았던 미국 AI 기업 앤트로픽이 난관에 부딪혔습니다. 당초 예상보다 몸값이 무려 우리 돈으로 800조 원이 깎인 건데요. 우리 경제에도 영향을 미칠 수 있다는 전망입니다.



김기태 기자의 보도입니다.



<기자>



앤트로픽은 인공지능 모델 '클로드'의 개발사입니다.



인간에 해가 되지 않는 '안전한 AI'를 내세우면서, 양강 구도를 형성해 온 챗GPT와 제미나이를 강력하게 위협하고 있습니다.



[다리오 아모데이/앤트로픽 CEO (지난 2월, 인도 뉴델리) : AI 모델이 더 강력해질수록 더욱 엄격한 안전 기준이 요구되며, 우리는 항상 안전성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.]



오는 19일쯤 미국 나스닥 상장을 추진 중인데, 직전에 큰 변수를 만났습니다.



기업 가치가 약 1조 4천억 달러, 우리 돈 1천900조 원으로 평가된 겁니다.



보름 전 상장 계획 발표 때 2조 달러에 육박할 걸로 예상됐던 것과 비교하면 800조 원 정도 몸값이 깎였습니다.



그 사이에 미국 중간선거를 지나면서 AI 거품론이 시장을 한 번 흔들었고, 여기에 앤트로픽 주요 협력사인 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 각종 스캔들에 휘말리면서 투자 심리는 더 위축되고 있습니다.



앤트로픽 상장은 우리에게도 중요한 일정입니다.



상장이 큰 관심을 끌면서 성공할 경우, AI 거품론이 잦아들 수 있는 계기가 될 수 있기 때문입니다.



[이상헌/IM증권 수석연구위원 : (앤트로픽 상장이 성공하면) 자본 조달 이슈에 대해서 조금 해소하는 영향이 있기 때문에 한국의 반도체 업체라든지 그런 것들에 대한 밸류에이션(가치평가) 하락을 조금 멈춰주게 하는 하나의 요인이 되겠죠.]



또 이번 상장으로 앤트로픽이 80조 원 넘는 현금을 쥐게 될 전망인데, 이 돈으로 투자에 나서면 우리 기업들 실적으로도 연결됩니다.



다만 공모주 4조 7천억 원어치를 국내 투자자에게 팔게 된 일본과 다르게, 우리는 증권사들이 공모 참여를 포기하면서 개인 투자자가 청약 기회를 잃어버린 점은 한계로 남았습니다.



(영상취재 : 제일, 영상편집 : 김종태)