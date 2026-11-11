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고개 떨군 '스마트폰 좀비'…과실은 운전자 100%

유수환 기자
작성 2026.11.11 21:01 수정 2026.11.11 21:40 조회수
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<앵커>

길을 걸을 때 스마트폰을 손에서 놓지 못하는 이른바 스마트폰 좀비가 늘고 있습니다. 실제로 6명 중 1명은 횡단보도를 건널 때도 스마트폰을 보는 것으로 조사됐는데요. 문제는 이런 경우 사고가 발생해도 모든 과실이 운전자에게 돌아가는 경우가 많다는 겁니다.

유수환 기자가 보도합니다. 

<기자>

정상적으로 주행하는 차량이 어둠 속에서 갑자기 등장한 보행자를 그대로 들이받습니다.

스마트폰을 보다가, 빨간불에 횡단 보도를 건너던 10대 여성이었습니다.

또 다른 이면 도로에서는 휴대전화에 고개를 파묻은 남성이 튀어나오더니, 직진하던 차량과 충돌합니다.

도로 위 '스마트폰 좀비' 이른바 스몸비입니다.

실제 거리에서도 쉽게 볼 수 있습니다.

횡단 보도를 건너면서 시선은 앞이 아닌, 휴대전화 화면에 가 있습니다.

이렇게 길을 건너면서 휴대전화에 눈을 떼지 못하는 사람, 6명 중 1명 꼴에 달하는 걸로 나타났습니다.

삼성화재 교통안전문화연구소가 서울 시내 횡단보도 8곳에서 보행자 1만 4천 명을 관찰한 결과입니다.

포착된 스몸비의 열에 아홉은 건너기 전 도로의 좌우를 살피지 않았고, 4명 중 1명은 건너는 도중에도 앞을 보지 않았습니다.

이러면 시야 폭은 절반 이상 줄고, 소리를 인지하는 거리도 50% 짧아져 사고 위험성이 높아집니다.

문제는 스마트폰을 쓰다 사고를 낸 운전자에게 10%의 과실 비율을 더 묻는 것과 달리, 보행자는 이런 기준이 없다는 겁니다.

스마트폰 보행 사고의 67.5%가 운전자 과실 100%로 처리된 이윱니다.

[임채홍/삼성교통안전문화연구소 수석연구원 : 기본적으로 보행자에게 주의 의무 정도는 도로교통법에 적혀있었으면 좋겠다는 생각이고요. 과실 산정 기준에 보행자의 스마트폰 사용이 과실 가중 요소로 들어간다면 사고가 줄어들지 않을까 생각합니다.]

영국과 미국 캘리포니아에서는 보행자 주의 의무를 규정하고 있고, 하와이 호놀룰루에선 횡단 중 스마트폰을 쓰면 최고 99달러의 벌금이 부과되는 점을 참고할 필요가 있습니다.

(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 임찬혁·황세연, 화면제공 : 삼성화재)
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