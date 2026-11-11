동물용을 자기 몸에…압수수색 당일도 '셀프 투약'

<앵커>



동물 치료에 사용해야 할 마약류를 빼돌려 수십 차례 스스로 투약한 수의사가 적발됐습니다. 동물에게 사용한 것처럼 투약 기록까지 조작했습니다.



이게 어떻게 가능했던 건지, 정성진 기자가 취재했습니다.



<기자>



식약처 직원들이 동물병원의 휴게실 문을 열고 압수수색에 나섭니다.



[(케타민하고 저거 왜 쉬는 공간에 있는 이유가 뭐예요?) 케타민 같은 경우는 제가 수술할 때….]



수의사가 누워 있던 간이침대에 전신 마취제인 마약류 케타민 빈병들이 널브러져 있습니다.



[여기 주사기도 있어요.]



수의사가 동물 치료에 사용할 마취제를 스스로 투약한 겁니다.



CCTV에는 수의사가 스스로 투약하는 모습도 포착됐습니다.



식약처 조사 결과, 이 수의사는 투약 상태로 동물 진료까지 봤고, 압수수색 당일에도 휴게실에서 투약한 걸로 나타났습니다.



지난 7월부터 석 달 동안 확인된 투약만 92차례, 하루 최대 6번씩 254mL에 달하는 케타민을 불법 투약했습니다.



이곳 수의사는 실제 동물에게 마약류를 사용했는지 확인하기 어려운 관리 체계의 사각지대를 노린 것으로 보입니다.



마약류는 마약류 통합 관리 시스템을 통해 생산부터 투약 등 전 과정이 기록돼야 하지만, 동물병원 내 마약류 투약의 경우 동물의 소유자 주민번호 등을 보고하지 않아도 됩니다.



자신에게 투약한 약물을 마치 동물에게 투약한 것처럼 허위 기록해도 적발이 불가능한 구조입니다.



동물병원 의료용 마약류 처방량은 4년간 50% 넘게 늘었고, 동물병원의 마약류 관리 위반 역시 최근 3년 사이 3배 가까이 늘었습니다.



[강병구/대한약사회 대외협력본부장 : 허위 내용이 입력이 되면 실제로 투여가 된 건지 여부를 확인하기가 어렵죠. 보호자 확인이나 진료 기록, 재고량 대조와 같은 추가적인 검증 절차가 (필요합니다.)]



정부는 마약류 투약 시 동물 소유자의 식별 정보도 함께 보고하도록 법 개정을 추진할 방침입니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 안여진, 디자인 : 전유근)