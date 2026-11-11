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미용실 돌진한 차량…80대 여성 사망 · 2명 부상

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작성 2026.11.11 20:52 수정 2026.11.11 21:40 조회수
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<앵커>

강원도 횡성에서는 70대 운전자가 몰던 차가 미용실로 돌진했습니다. 미용실에 있던 한 명이 숨지고, 두 명이 다쳤습니다. 운전자는 급발진을 주장했습니다

G1 방송 송승원 기자입니다.

<기자>

주차장 정산기 앞에 서 있던 차량이 갑자기 빠른 속도로 건너편 미용실로 돌진합니다.

미용실에서 황급히 사람들이 빠져나옵니다.

오늘(11일) 오후 2시 3분쯤 횡성 시내에서 차량 한 대가 미용실로 돌진했습니다.

사고가 발생했던 현장입니다.

이렇게 현장 바닥에는 유리 조각과 차량 잔해, 가구 등이 어지럽게 뒤섞여 있습니다.

이 사고로 미용실에 있던 80대 여성이 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.

또 90대와 50대 여성도 각각 중경상을 입고 치료를 받고 있습니다.

[사고 목격자 : 차가 굉음을 울려 가지고 유리가 깨지는 소리가 들려서 가봤더니 차는 안에 있었고 이제 할머니 한 분께서 살려 달라고….]

사고를 낸 차량 운전자 A 씨는 70대 남성이었습니다.

경찰에 따르면 A 씨가 술이나 약물에 취한 상태는 아니었던 것으로 확인됐습니다.

A 씨는 급발진을 주장한 것으로 알려졌습니다.

경찰은 관련 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

(영상취재 : 이락춘 G1방송)

G1 송승원
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