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숙박업소서 살해…피해자 위치 어떻게 알았나

이세현 기자
작성 2026.11.11 20:39 수정 2026.11.11 21:40 조회수
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<앵커>

너무 충격적인 사건입니다. 이 사건 수사는 어떻게 되고 있는지, 서울 성북경찰서에 나가있는 취재기자 연결하겠습니다.

이세현 기자, 피의자에 대한 조사는 진행되고 있습니까?

<기자> 

경찰은 아직 피의자에 대한 조사를 못했습니다.

범행 이후 만취 상태로 체포된 피의자 A 씨는 오전 내내 '술이 깨지 않는다'는 이유로 경찰 조사에 응하지 않았는데요.

같은 이유로 오후에도 조사가 한차례 취소되기도 됐습니다.

현재는 조사가 가능한 상태지만, A 씨는 진술을 거부하고 있는 걸로 전해졌습니다.

사건의 실마리를 풀기 위한 기초적인 피의자 조사도 아직 되지 않아 경찰도 정확한 범행 동기 파악에 어려움을 겪고 있습니다.

<앵커>

범행 동기가 그 아들의 성범죄와 관련이 있을 것 같은데, 짚어준 것처럼 조사가 아직 시작도 안 됐다면 이 동기 부분도 지금으로서는 불명확하겠네요?

<기자>

네, 아직 보복살인 여부는 확인되지 않았습니다.

피의자가 과거 아들의 범행에 대해 합의를 종용했다거나 이와 관련한 다툼이 있었다는 보도도 있었지만 확인된 건 아닙니다.

피해자가 참변을 당한 공유 숙박업소는 피의자 A 씨의 아내가 운영하는 곳으로 확인됐는데요.

피해자는 이곳으로 오기 전 쉼터에 입소해 오랜 기간 생활하다 최근 거처를 옮긴 거로 전해졌습니다.

<앵커>

범행장소에 대한 의문도 남는데요. 피해자가 거기에 있는 걸, 이 피의자는 어떻게 알았던 건가요?

<기자>

그 부분도 아직 명확하지가 않습니다.

그래서 경찰은 피해자가 언제 그리고 왜 하필 범행장소로 거주지를 옮겼는지 파악하는 데 주력하면서, A 씨가 피해자의 위치를 알게 된 경위도 조사하고 있습니다.

또 현재 다른 경찰서에서 A 씨의 아내와 아들이 사기 등 혐의로 수사받고 있는 사실도 확인하고 이번 사건과의 연관성 여부를 들여다보고 있습니다.

(영상취재 : 김남성·윤형, 영상편집 : 윤태호)
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