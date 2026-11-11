'중요 내용' 없다더니…'보안 설계도' 유출될 뻔

<앵커>



최근 금융권에서 연일 발생하고 있는 해킹 사고 소식입니다. 이번엔 금융권 전체의 사이버 보안을 책임지는 금융보안원마저 해킹 공격을 피하지 못했습니다. 해킹당한 시스템엔 주요 금융사 전산망 내부 구성을 파악할 수 있는 지도가 들어있었는데, 일단 이 자료는 유출되지 않은 것으로 파악됐습니다.



먼저 민경호 기자입니다.



<기자>



금융보안원은 은행과 카드사 등 국내 금융권의 사이버 보안을 총괄하는 전담 기관입니다.



보안원은 금융회사들이 보안 수준을 점검받기 위해 각종 자료를 제출하는 시스템이 공격받았다고 자료를 냈습니다.



각 금융사 직원들의 이름과 생년월일, 일부분이 지워진 시스템 이용자들의 휴대전화 번호 등 650여 건이 유출됐다고 설명했습니다.



그러면서 해킹당한 서버는 금융회사의 보안 사항은 수집하지 않는 시스템이라고 덧붙였습니다.



그런데 당초 발표와 달리 공격당한 시스템엔 국내 주요 금융사들의 보안 시스템 구성도와 취약점 분석 평가의 일부 등 보안 정보가 함께 저장돼 있었던 걸로 확인됐습니다.



취재가 이어지자, 관련 자료들이 있었지만, 공격 초기에 시스템을 닫아 유출을 막았다고 밝힌 겁니다.



이 자료들이 보안 체계의 흐름을 파악할 수 있는 수준이었고, 취약점 분석 평가도 극히 일부 내용뿐이라고 덧붙였지만, 금융사들의 보안 체계 밑그림이 해커들에게 낱낱이 드러날 뻔했던 했다는 비판이 쏟아집니다.



[곽진/아주대 사이버보안학과 교수 : 이게 집안 설계도를 알게 되는 형태잖아요. 침투를 해서 어떻게 우회를 할 것이냐. 어떤 서버에 어떻게 접근을 할 것이냐에 대한 그림 그리는 거는 조금 더 수월해질 수 있는 상황이 되겠죠.]



해커들은 또 이 시스템에 접근이 가능한 금융감독원을 사칭해서 접근했는데, 금융보안원은 이런 내부 사정을 이미 파악해 놓고 표적 공격을 했을 수 있다고 보고 경찰에 수사를 의뢰했습니다.



(영상취재 : 제일, 영상편집 : 이홍명)