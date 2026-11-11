'신드롬'에서 '실망'으로…"이혼하면 100조"

<앵커>



이번 젠슨 황 사태가 국내에서도 크게 화제가 되고 있는 건, 세계적인 기업의 CEO이기도 하지만, 그동안 소탈하고 친근한 모습으로 많은 인기를 누렸기 때문일 겁니다. 방한할 때마다 '신드롬'을 일으킬 정도였던 만큼, 이번 일로 실망감은 더 큰 상황입니다. 각종 풍자 밈에 벌써부터 이혼 시나리오까지 나오고 있습니다.



조민기 기자가 취재했습니다.



<기자>



세계적 빅테크 기업 CEO가 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차 회장과 치맥 회동을 갖자, 음식점 앞엔 젠슨 황을 보기 위해 구름 인파가 몰렸습니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 저녁을 방해해서 미안합니다. 건배!]



시민들에게 치킨을 나눠주는 스킨십도 화제를 모았습니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 치킨 원하는 사람 없나요?]



올해 6월 방한 때도 젠슨 황이 가는 곳마다 인산인해 인기를 누렸습니다.



[젠슨 황! 젠슨 황! 젠슨 황!]



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 엔비디아와 한국은 PC 게임과 비디오 등 기술 산업에서 함께 성장했습니다.]



트레이드 마크인 검은 가죽 재킷은 아내의 선물이었다는 애처가 면모는 인간적 매력까지 더했습니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 오늘 밤 집에 가면 아내에게 이렇게 말해야겠어요. 오늘 아침 집을 나설 때까지만 해도 그냥 젠슨이었는데, 이제는 K-젠슨이 됐다고요.]



그의 불륜 시인이 더 실망으로 다가온 배경입니다.



[이관우/서울 양천구 : 한국에 부인도 데려오고 딸도 데려와서 예능도 나오시고. 가정적인 부분도 멋있어 보이긴 했는데, 실망을 안 할 수는 없는 부분인 것 같아요.]



여기에 서학개미 투자액만 무려 20조, 엔비디아 주가 하락에 대한 원망도 더해졌습니다.



[김지은/서울 양천구 : 항상 엔비디아는 좀 상승하는 주가였는데 이번 사건으로 손실을 좀 보게 돼서 좀 아쉽긴 했어요.]



SNS에는 젠슨 황의 불륜 관계를 풍자한 각종 밈이 쏟아지기도 했습니다.



외신들은 젠슨 황이 이혼할 경우 부인이 재산 절반에 해당하는 약 100조 원을 가져갈 수 있다는 관측도 내놨는데, 부인 로리 황은 아직까지 별다른 반응을 내놓지 않고 있습니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 변다영)