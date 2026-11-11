젠슨 황은 '대체 불가'?…이사회가 계속 지켜줄까

<앵커>



초유의 위기를 맞은 젠슨 황과 엔비디아가 앞으로 어떻게 될지도, 우리에겐 큰 관심입니다. 젠슨 황은 물론 엔비디아도 당장은 대체할 수 없다는 게 시장의 평가지만, 상황에 따라서는 젠슨 황이 해임될 가능성도 있다는 분석이 나옵니다.



보도에 최승훈 기자입니다.



<기자>



엔비디아는 GPU 반도체만 파는 게 아닙니다.



엔비디아 반도체에서만 쓸 수 있는 개발 도구 '쿠다'도 함께 제공하는데, 한번 발을 들이면 빠져나가기 힘든 애플 같은 생태계를 만들어 놨습니다.



인공지능 개발 회사들이 오랫동안 구축한 소프트웨어를 바꾸는 게 쉽지 않아 다른 회사 반도체로 갈아타는 것이 현실적으로 어렵습니다.



이 독점 생태계의 중심엔 젠슨 황이 있습니다.



보유 지분은 3.5%에 불과하지만, 독보적인 판단력과 추진력으로 중국과 벌이는 인공지능 경쟁에서 대체 불가능한 인물로 평가받습니다.



그래서 일론 머스크가 이 시대 최고의 기업가란 글에 동의한다고 쓴 것처럼, 미국 경제계 주요 인사들이 젠슨 황을 지지한다는 입장을 잇따라 내고 있습니다.



엔비디아에 투자한 한 금융사는 젠슨 황이 축출되면 주가가 폭락할 것이라고 경고하고 나서기도 했습니다.



하지만 조사 결과 구체적인 비위가 드러나거나 주가가 계속 내리막길을 걷게 되면, 70% 넘는 지분을 갖고 있는 기관 투자자들이 행동에 나설 수 있습니다.



[이창민/한양대 경영학부 교수 : 주가가 이렇게 쭉쭉 떨어지고 이러잖아요. 그럼 적어도 미국 같은 사회에서는 일단 주주들이 가만히 있지 않을 겁니다.]



이 경우 엔비디아는 더 큰 위기를 맞을 수도 있습니다.



엔비디아도 올해 사업보고서에서 "오랫동안 재직한 경영진에 크게 의존하고 있다"며, "승계가 원활하지 않으면 장기적인 성공에 지장을 줄 수 있다"고 경고했습니다.



엔비디아와 미국 인공지능 업계를 최정상으로 끌어올렸던 독보적 존재에서, 이제는 역설적으로 가장 큰 위험 요소가 된 젠슨 황.



결국 당국의 조사와 시장의 판단, 여기에 인공지능 패권을 둘러싼 정치적 셈법까지 맞물리는 시험대에 오르게 될 전망입니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 강윤정·최진회·현민희)