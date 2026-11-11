중국 "스파이 주장은 중상모략"…APEC 돌발 악재

<앵커>



중국은 자신들과 무관하다는 입장입니다. 오히려 미국이 젠슨 황의 개인 문제를 중국 견제의 구실로 삼고 있다며, 극단적인 반공산주의 '매카시즘적 접근'이라고 비판했습니다.



베이징에서 한상우 특파원입니다.



<기자>



젠슨 황의 불륜 상대로 지목된 앨리스 황이 중국 스파이라는 의혹에 대해 중국 정부는 연일 강하게 부인하고 있습니다.



[궈자쿤/중국 외교부 대변인 : 소위 중국 스파이라는 이야기는 전적으로 근거 없는 추측에 불과하며, 이는 비방이자 중상모략일 뿐입니다.]



중국 관영 매체들도 이번 스파이 의혹을 미국의 대중 견제를 위한 정치 공세로 규정했습니다.



환구시보 영문판은 "해결되지 않은 개인적 문제를 기술 봉쇄를 확대하기 위한 정치적 수단으로 이용하고 있다"고 비판했습니다.



앨리스 황이 실제 정보 활동을 했는지, 기술 유출에 관여했는지, 구체적 근거도 제시하지 못하고 있다고 주장했습니다.



1950년대 미국을 휩쓴 매카시즘적 접근이라는 주장까지 나왔습니다.



[환구시보 인터넷 방송 : 일부 중국 전문가들은 이런 비난 속에 '매카시즘적 논리'가 깔려 있다고 경고하며, 중국계 미국인들에 대한 고정관념과 차별을 강화한다고 지적했습니다.]



다만, 비판의 초점은 미 의회에 맞춰져 있습니다.



AI 칩 수출 통제를 강화해야 한다고 주장한 미국 상원의원들의 이름까지 일일이 열거하며, 이번 의혹을 정치적 목적에 활용하고 있다고 지적했습니다.



트럼프 행정부와 미 의회를 구분해 대응하는 건데, 일주일 남은 선전 APEC 정상회의에서 이 문제가 미중 정상 간 논의 테이블에 오르는 걸 경계하는 움직임으로 해석됩니다.



하지만 중국 출생으로 알려진, 의혹의 핵심 인물 앨리스 황의 구체적 신원이나 이력, 행방에 대해선 중국 정부도, 관영 매체도 입을 다물고 있습니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 정성훈, 디자인 : 최진회)