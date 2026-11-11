"'불륜 스캔들' 젠슨 황, 트럼프 APEC 방중 동행 불투명"

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 도널드 트럼프 대통령

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이번 달 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 수행 명단에 포함됐지만, 중국 스파이 의혹을 받는 여성과의 불륜 논란으로 동행이 불투명해졌다는 관측이 나왔습니다.홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 현지시간 10일 복수의 익명 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 18∼19일 중국 광둥성 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 기업인들을 데려갈 계획이라며 이같이 보도했습니다.소식통들은 트럼프 대통령이 중국에 함께 가려 계획한 기업인 명단에 황 CEO를 비롯해 일론 머스크 테슬라 CEO, 마이클 미바흐 마스터카드 CEO 등이 포함돼 있다고 말했습니다.이어 머스크 CEO 등은 동행할 예정이라면서도, 황 CEO는 참석 논의가 있었지만 최근의 논란으로 참석 여부가 불확실해졌다고 밝혔습니다.소식통들은 다만, 트럼프 대통령이 수행단 명단에서 황 CEO를 지운 것은 아니라고 설명했습니다.트럼프 대통령의 지난 5월 방중 때는 당초 백악관이 공개한 방중 경제인 명단에 황 CEO가 포함되지 않았다가, 대통령 전용기 에어포스원이 순방 출발 후 알래스카를 경유하면서 황 CEO가 뒤늦게 합류한 바 있습니다.한 소식통은 황 CEO가 최근 논란으로 직면한 조사 때문에 방중 수행단에 동행할 가능성이 작다고 보기도 했습니다.미 하원 외교위원회와 정보위원회, 미중전략경쟁특별위원회의 공화당 소속 위원장 3명은 황 CEO에게 APEC 기간인 18일 비공개 브리핑에 출석해 이번 논란에 대해 설명하라고 요구한 상탭니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 8일 "(황 CEO를 APEC에) 분명히 데려갈 것"이라며 "그가 뭔가 잘못했다는 걸 못 들었다"고 말했고, 9일에는 "(황 CEO와 통화했는데 상대가) 스파이인 줄 전혀 몰랐다고 했다. 그를 믿는다"고 밝힌 바 있습니다.트럼프 대통령은 APEC 정상회의 기간 시진핑 중국 국가주석에게 이 문제를 제기할 것인지 질문에 "그렇게 생각하지 않는다"며 시 주석이 관련 질문을 해올 수는 있을 것 같다고 답했습니다.중국 외교부는 황 CEO의 내연녀 관련 질문에 "'중국 간첩'이라는 논조는 중상모략"이라고 부인하고 있습니다.한편 SCMP는 소식통을 인용해 APEC 정상회의에 앞서 17∼18일 열리는 'APEC CEO 서밋' 행사와 관련, 미국 기업가들이 주요 성과를 도출하기 어려워 큰 열의를 보이지 않고 있다고 전했습니다.반면 주최 측인 중국국제무역촉진위원회(CCPIT)는 "정·재계와 언론 등 각계 인사 2천여 명이 참석할 예정이며, 영국·프랑스·독일 등 APEC 비회원국 기업들도 적극 참가 신청했다"며 미국 기업인 구글·보잉 등도 참가를 신청했다며 분위기 띄우기에 나섰습니다.(사진=게티이미지)