테러범이라더니…"실각 위기 네타냐후, 아랍계 정당 은밀 접촉"

▲ 벤냐민 네타냐후 이스라엘 총리

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 공개 석상에서는 아랍계 정당을 맹비난하면서도, 물밑에서는 최측근을 통해 아랍계 정당 대표와 접촉했다는 주장이 제기됐습니다.현지시간 11일 이스라엘 공영방송 칸(Kan) 등에 따르면 이슬람계 아랍 정당 라암의 만수르 아바스 대표는 네타냐후 총리의 측근인 나탄 에셸이 총리를 대신해 자신에게 은밀히 메시지를 보내왔다고 폭로했습니다.아바스 대표는 "에셸은 형사 피고인의 총리직 수행을 금지하는 법안에 대한 우리 당의 입장과 네타냐후 정권을 축출하려는 야권 중심의 연립정부에 합류할 의향이 있는지 타진했다"고 밝혔습니다.아바스 대표의 폭로 내용은 네타냐후 총리가 지난달 치러진 총선에서 역대 최대인 19석의 의석을 확보해 캐스팅보트를 쥐게 된 아랍계 정당을 향해 쏟아낸 원색적인 비난과 정면으로 배치됩니다.네타냐후 총리는 전날 새 의회 개원식에서 "아랍 정당들은 유대 국가의 파괴를 추구하므로 정부의 일원이 되어서는 안 된다"고 비난했습니다.특히 아랍계 의원들에 대해서는 "테러 지지자들", "우리의 영웅적인 군인들이 아닌 하마스 테러범들을 위문하러 병원에 가는 비열한 자들"이라고 목소리를 높였습니다.당시 아바스 대표는 네타냐후 총리의 연설에 대해 "국가적 직위를 악용해 아랍 대중과 대표들을 선동한 것"이라며 "나와 내 가족의 생명을 위태롭게 하는 매우 위험한 연설이자 피의 중상모략"이라고 강력히 규탄했습니다.아바스 대표는 과거 네타냐후 총리가 자신에게 '야히아 신와르(당시 하마스 지도자)와 나는 서로를 이해하고 있다'고 말했다고 폭로했지만 리쿠드당이 부인했었다면서, 이에 대한 진실 공방도 예고했습니다.그는 "당시 방에는 다른 사람들도 있었다"며 "누가 진실을 말하는지 가리기 위해 나와 네타냐후 모두 거짓말 탐지기 조사를 받을 용의가 있다"고 목소리를 높였습니다.아바스 대표는 전날 의회 개원식에서 이스라엘 국가가 연주될 때 다른 아랍계 의원들이 단체로 퇴장한 것과 달리 끝까지 자리를 지킨 데 대해 "도발하지 않고 책임감 있는 정치인으로서의 품격을 보여주기 위한 것"이라고 강조했습니다.네타냐후 총리가 주도하는 우파 블록은 지난달 27일 치러진 총선에서 53석을 확보했지만, 군참모총장 출신의 야권 지도자인 아이젠코트가 아랍계 정당들의 지지를 받으면서 연정 구성의 우선권을 넘겨줬습니다.네타냐후 총리는 그동안 아랍계를 배제한 '시온주의 거국 연정' 구성을 제안하며, 야권 내 우파 및 중도 정당에 손을 내밀었습니다.