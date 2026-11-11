[뉴스토리 10분요약] "제가 지켜드리겠습니다"…10대 소방관이 선택한 숙명

10대의 나이에 소방관이 된 청년들이 있다. 초등학교 6학년 때부터 소방관을 꿈꿨던 박기범 소방사는 지난해 만 19세에 소방공무원 채용에 합격했다. 만 18세에 소방관이 된 조예원 소방사도 소방관인 아버지의 뒤를 이어 10대의 나이에 소방관이 된 케이스. 지난 2017년 소방공무원 공채 시험의 응시 연령이 만 18세로 낮아지면서 매년 1퍼센트 미만의 극소수 합격률이지만 10대 소방관이 배출되고 있다. 하지만 지난 10년간 화재나 재난현장에서 순직한 소방관은 모두 42명. 목숨을 걸고 누군가의 생명을 구하는 소방관들이 정작 자신의 생명을 지키지 못하는 안타까운 현실은 반복되고 있다. 소방관들이 좀 더 안전하게, 국민의 생명과 재산을 지킬 수 있는 방법은 없는 걸까? SBS <뉴스토리>에서는 10대 소방관들의 특별한 이야기를 소개하고, 누군가의 생명을 구하는 소방관이라는 꿈이 지속되기 위해 어떤 점이 개선되어야 하는지 모색해 본다.



※ 전체 영상은 SBS 뉴스토리 583회 <열아홉, 그들은 왜 소방관이 되었나?> 편에서 확인하실 수 있습니다.

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https://www.youtube.com/watch?v=dXQMMzUAoek&t=61s



(구성 : 이종훈, 편집 : 정용희·이정민, 디자인 : 이수민)