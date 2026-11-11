'아들 성범죄 피해자' 10대 살해한 50대, 현장 유서 발견

▲ 50대 남성이 아들 성범죄 피해자인 여성을 살해한 주택가 현장

아들의 성범죄 사건 피해자인 15세 여성을 살해한 혐의로 긴급체포된 50대 남성이 유서로 보이는 문건을 남긴 것으로 파악됐습니다.서울 성북경찰서는 오늘(11일) "현장에서 피의자의 유서로 보이는 문건이 발견됐으나 현재로서는 그 내용을 확인해 주기 어렵다"고 밝혔습니다.경찰은 내일 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 예정입니다.경찰은 오늘 오후 A씨를 상대로 1차 조사를 시도했지만, 만취 상태로 체포된 A 씨가 술이 깨지 않아 본격적인 조사에는 착수하지 못했습니다.경찰은 오늘 중 A 씨의 상태가 호전되는 대로 다시 조사를 시도할 방침입니다.또, 피해자 부검과 증거 자료 분석, CCTV 동선 추적 등을 통해 범행 동기와 과정 등을 수사할 계획입니다.사건 현장에서는 유서와 함께 번개탄도 발견됐습니다.다만 A 씨는 스스로 목숨을 끊기 위한 용도로 번개탄을 피우지는 않은 것으로 파악됐습니다.A 씨는 범행 직후 지인에게 전화해 피해자를 살해했고, 자신도 극단적 선택을 할 예정이라고 말한 것으로 전해졌습니다.앞서 성북경찰서는 오늘 새벽 1시 40분쯤 A 씨를 살인 혐의로 긴급체포했습니다.숨진 B(15) 양은 지난 1월 A 씨의 아들(20)이 저지른 성범죄 사건의 피해자로 파악됐습니다.오늘 새벽 1시 25분쯤 112 신고가 접수됐지만, 경찰이 현장에 출동했을 당시 B 양은 이미 사망한 상태였습니다.신고자는 피해자가 아닌 제3자인 것으로 알려졌습니다.B 양이 발견된 곳은 A 씨의 주거지나 피해자 보호시설이 아닌 숙박 공유 플랫폼 에어비앤비 숙소였습니다.앞서 B 양 부모의 고소로 수사를 시작한 노원경찰서는 올해 3월 A 씨 아들에게 의제강간 혐의를 적용했습니다.이후 사건을 서울북부지검(현 북부공소청)에 불구속 송치했습니다.미성년자의제강간죄는 형법 제305조 2항에 규정돼 있습니다.13세 이상 16세 미만과 성관계한 19세 이상은 합의에 의한 성관계라 하더라도 강간으로 처벌하는 규정입니다.이후 사건은 서부지검(현 서부공소청)으로 이송돼 수사가 진행 중입니다.숨진 B 양은 올해 1월부터 9월까지 부모에게 학대당했다는 신고를 5∼6차례 했던 것으로 전해졌습니다.B 양은 서울 지역 피해자 보호시설 등을 옮겨 다니며 생활한 것으로 알려졌습니다.현재 A 씨의 아들은 성범죄가 아닌 절도 혐의로 서울남부구치소에 수감된 상태로 파악됐습니다.B 양과 A 씨의 아들은 지인 관계였던 것으로 전해졌습니다.경찰은 범행에 사용된 것으로 추정되는 흉기 여러 개를 확보해 계획 범행 여부도 조사하고 있습니다.정확한 사망 원인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 피해자 시신 부검도 의뢰할 방침입니다.(사진=연합뉴스)