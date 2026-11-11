오세훈 "한동훈 복당, 총선에서 승리 위해 반드시 필요"

▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장이 무소속 한동훈 의원의 국민의힘 복당에 대해 총선 승리를 위해 반드시 필요하다는 입장을 밝혔습니다.오 시장은 오늘(11일) 페이스북에 '통합의 목적도, 변화의 방향도 국민이어야 합니다'라는 제목의 글을 올렸습니다.오 시장은 한 의원의 복당에 대해 "총선 승리를 위해 반드시 필요하다고 생각한다"고 주장했습니다.다만 "복당 문제가 또 다른 당내 갈등의 불씨가 되어서는 안 된다"며 "당내 구성원들이 흔쾌히 받아들일 수 있는 공감대가 먼저 형성돼야 한다"고 조건을 달았습니다.이어 "특정인에 대한 호불호의 문제가 아니라, 당의 화합과 승리를 위한 최소한의 원칙"이라며 "이를 위해 한 의원 본인도 스스로 선결해야 할 몫이 있다"고 강조했습니다.앞서 오 시장은 지난 6일 국회에서 열린 '서울시 예산정책협의회'에서 한 의원의 복당에 신중한 입장을 보였습니다.당시 오 시장은 "신중해야 한다. 유리그릇 다루듯이 해야 할 문제"라며 "조심스러운 자세로 갈등과 분열이 최소화될 수 있는 전제 조건이 무엇인지 논의가 필요하다"고 답했습니다.당시 자리를 함께한 국민의힘 장동혁 대표도 한 의원의 복당에 부정적인 입장을 보여왔습니다.이 때문에 오 시장이 장 대표와 뜻을 함께하며 '근접 거리' 행보를 펼쳤다는 평가도 나왔습니다.하지만 이번에는 한 의원의 복당에 전향적인 태도를 보이면서 장 대표와 다시 거리를 벌렸다는 해석도 나옵니다.오 시장은 국민의힘의 향후 노선에 대해서도 "국민의 신뢰를 온전히 회복하고, 중도·수도권 청년의 굳건한 지지를 얻기 위해서는 반드시 변화해야 한다"고 말했습니다.앞서 오 시장이 언론 인터뷰에서 당의 쇄신을 촉구하자 장 대표는 공개적으로 반발했습니다.그런데도 오 시장이 개의치 않고 다시 한번 소신을 밝힌 것으로 풀이됩니다.오 시장은 "현재 국민의힘의 모습으로 수도권 민심을 확실하게 사로잡을 수 있을지 많은 분이 깊은 우려를 가진 것이 사실"고 말했습니다.이어 "이런 걱정은 지난 지방선거 이전부터 지속돼왔다"며 "최근 정당 지지율이 상승했다는 결과도 있지만, 이재명 정부와 민주당의 정책 실패에 따른 반사이익이 일시적으로 여론에 반영된 측면이 크다는 사실을 우리 모두 잘 알고 있다"고 지적했습니다.오 시장은 "수도권 민심을 얻기 위해서는 변화의 방식에 성역이나 한계를 둬서는 안 된다"며 "당의 쇄신을 국민께 증명할 수 있다면 그 어떤 선택지도 열어둬야 한다"고 주장했습니다.그러면서 "중요한 것은 민심의 향배를 정확히 읽고, 당내의 뜻과 힘을 하나로 모아가는 과정"이라고 강조했습니다.전당대회 전 비상대책위원회 체제로 전환하는 방안도 선택지 중 하나로 제시했습니다.오 시장은 "지금 중요한 것은 누가 누구와 손을 잡고, 누가 당권을 차지하느냐가 아니다"고 말했습니다.이어 "(중요한 것은) 국민의힘이 어떻게 변화하고 통합해 국민의 신뢰를 되찾고, 2028년 총선에서 승리할 수 있느냐다. 우리가 뜻을 모아야 할 지점도 오로지 여기에 있다"고 밝혔습니다.오 시장은 "앞으로도 정치권의 개별적인 이해관계나 공방에 연연하지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.또 "서울시장으로서 서울을 세계 최고의 도시로 만들기 위해 혼신의 힘을 다하는 것은 당연한 책무인 동시에, 국민께 다시 선택받을 수 있는 보수의 모습을 온전히 갖추는 데에도 맡겨진 사명을 다하겠다"고 글을 맺었습니다.(사진=연합뉴스)