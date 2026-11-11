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해외서 처방받은 비만약, 내일부터 국내 휴대 반입 허용

작성 2026.11.11 17:25 조회수
해외서 처방받은 비만약, 내일부터 국내 휴대 반입 허용
▲ 위고비

내일(12일)부터 해외에서 구매한 비만치료제 등 자가 치료용 의약품을 최대 3개월 치까지 국내로 가지고 들어올 수 있게 됩니다.

식품의약품안전처는 관세청과 협의해 자가 치료용 의약품의 휴대 반입을 허용하기로 했습니다.

그동안 국내나 해외에서 정상적으로 처방받아 구매한 위고비와 마운자로 등 비만치료제를 국내로 들여올 때 세관에서 통관이 보류되는 문제가 지속적으로 제기됐습니다.

식약처는 이런 불편을 해소하기 위해 개선 방안을 마련했습니다.

이에 따라 각국 의약품 규제기관에서 정식 허가를 받은 의약품을 처방받아 구매한 경우, 내일(12일)부터 개인이 모두 6병까지 휴대해 반입할 수 있습니다.

6병을 초과하는 경우에도 의약품 용법상 3개월 복용량까지 반입이 허용됩니다.

예를 들어 1주에 1회, 1개를 자가 주사하는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 의약품은 3개월 복용량인 12개까지 국내로 가지고 들어올 수 있습니다.

환자가 복용 중인 의약품을 휴대하고 출국했다가 다시 국내로 가지고 들어오는 경우도 허용됩니다.

또, 외국인과 유학생 등이 해외에서 복용하던 의약품을 국내로 가져올 수 있습니다.

해외 여행 중 처방받아 구매한 의약품도 국내로 가지고 들어올 수 있게 됩니다.

(사진=연합뉴스)
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