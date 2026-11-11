해외서 처방받은 비만약, 내일부터 국내 휴대 반입 허용

▲ 위고비

내일(12일)부터 해외에서 구매한 비만치료제 등 자가 치료용 의약품을 최대 3개월 치까지 국내로 가지고 들어올 수 있게 됩니다.식품의약품안전처는 관세청과 협의해 자가 치료용 의약품의 휴대 반입을 허용하기로 했습니다.그동안 국내나 해외에서 정상적으로 처방받아 구매한 위고비와 마운자로 등 비만치료제를 국내로 들여올 때 세관에서 통관이 보류되는 문제가 지속적으로 제기됐습니다.식약처는 이런 불편을 해소하기 위해 개선 방안을 마련했습니다.이에 따라 각국 의약품 규제기관에서 정식 허가를 받은 의약품을 처방받아 구매한 경우, 내일(12일)부터 개인이 모두 6병까지 휴대해 반입할 수 있습니다.6병을 초과하는 경우에도 의약품 용법상 3개월 복용량까지 반입이 허용됩니다.예를 들어 1주에 1회, 1개를 자가 주사하는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 의약품은 3개월 복용량인 12개까지 국내로 가지고 들어올 수 있습니다.환자가 복용 중인 의약품을 휴대하고 출국했다가 다시 국내로 가지고 들어오는 경우도 허용됩니다.또, 외국인과 유학생 등이 해외에서 복용하던 의약품을 국내로 가져올 수 있습니다.해외 여행 중 처방받아 구매한 의약품도 국내로 가지고 들어올 수 있게 됩니다.(사진=연합뉴스)